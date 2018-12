Podemos acusa al PSPV de sacar "polémicas" sobre cuestiones que van "en contra de los intereses" valencianos "cada cierto tiempo"

El secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha acusado al PSPV de "cada cierto tiempo" sacar "polémicas" sobre cuestiones o proyectos que "no funcionan y van en contra de los intereses de la Comunitat" como, a su juicio, es el caso de Intu Mediterráneo que, además, ha señalado que "no se ajusta" al cambio que propone el Botànic en el modelo de comercio y que se recogió en el preacuerdo de presupuesto firmado por PSPV, Compromís y su formación.

"Estamos asistiendo a una polémica estéril sobre Puerto Mediterráneo porque es un modelo absolutamente contrario a los intereses del pequeño comercio y del territorio y, precisamente por eso, introdujimos en el Pacto de presupuestos la aprobación del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova), que declara de facto que el proyecto de Intu no se ajusta al modelo de cambio que propone el Botànic en el modelo de comercio", ha aseverado.

No obstante, ha reprobado "cada cierto tiempo" surge la "polémica" sobre este proyecto por parte del PSPV". "Lo que pensamos es que se debería dejar ya de hablar de este proyecto que sabemos que no funciona y dejar ya de recuperar cuestiones que, aunque sabemos que hay mucha presión detrás, no funcionan y van en contra de intereses Comunitat y ver cómo apoyamos el modelo que sabemos sí que funciona", ha reivindicado.

Por último, Estañ ha admitido que desde su formación "echan en falta medidas en apoyo y no seguir en polémicas que no hacen más que redundar en cuestiones que no se van a aprobar". "O no sabemos si están deslizando que se romperá el pacto en ese sentido, algo que no toleraríamos", ha zanjado