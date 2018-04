Ricardo Costa: "Está bien que un responsable político de vez en cuando asuma responsabilidades, pida disculpas y se arrepienta"

Apenas un mes después de que lo hiciera el expresident Francisco Camps, el que fuera su número dos en el PP valenciano, Ricardo Costa, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados en el marco de la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular.

Costa ha ratificado en sede parlamentaria su declaración en la Audiencia Nacional el pasado mes de enero, cuando confesó las prácticas de financiación ilegal del PPCV y apunto directamente a Camps como principal responsable de esta práctica, "absolutamente todo", así como su arrepentimiento y petición de perdón por alguna actuación que no fue capaz "de detener". "Cuando hay responsabilidades de por medio, hay que pedir perdón, y yo lo hice en sede judicial", ha señalado el exsecretario general de los populares valencianos a preguntas del socialista Artemi Rallo.

El exsecretario general del PP ha respondido con evasivas a las preguntas del socialista y del diputado de Compromís, Joan Baldoví. De hecho, no ha querido ni nombrar a quienes señaló en la Audiencia Nacional por formar parte de la trama de financiación ilegal del PP valenciano. "Le haré llegar mi declaración", ha respondido al portavoz socialista.

Costa, quien tampoco ha querido valorar el hecho de que Francisco Camps no esté sentado en el banquillo de los acusados, ha explicado que desde mayo de 2012 no ha tenido ninguna aparición para hablar sobre esa presunta financiación: "en este tiempo no he hablado con nadie, nunca encontrará una declaración pública mía en los últimos siete años y ha habido un periodo de reflexión, sobre las consecuencias que todo esto va a tener, incluido en mi vida familiar". A esa reflexión interna, "fundamentalmente en los últimos dos años", ha achacado Costa su cambio de postura respecto a su versión inicial en lo que a la financiación ilegal del PPCV se refiere.

"Un responsable político está bien que de vez en cuando asuma responsabilidades, pida disculpas y se arrepienta", ha sentenciado el exnúmero dos de Francisco Camps a preguntas del diputado de Compromís Joan Baldoví. Posteriormente ha puntualizado que no quiere dar lecciones "a nadie".

Costa ha repetido, tal y como declaró en sede judicial, que Génova le comunicó que la práctica de que hubiera empresarios financiaran actos del partido estaba prohibida, "tal y como yo advertí". "Si se envió a alguien del partido la directriz para que no se trabajara con Orange Market, a mí no fue, y si se envió al partido, no se hizo", ha apuntado el exdirigente popular, quien ha hecho autocrítica al reconocer que tal vez debía haber denunciado esta práctica en sede judicial.

"Yo lo que sé es que Bárcenas le iba a trasladar a Lapuerta la información para trasladárselo a Camps. Mi obligación fue decirlo. Podría haber dado un paso más y denunciarlo ante la justicia y no lo hice", ha reiterado, preguntado sobre la orden interna de Rajoy para no contratar con la empresa de la trama Gürtel.

Costa ha narrado más adelante cómo le habló a Bárcenas sobre la trama de facturación del PP valenciano: “Fui a denunciar una situación y Bárcenas corroboró que era ilegal, que no se podía hacer. Dijo que era un Filesa 2 y que se lo trasladaría a Lapuerta, su superior”. Ha dicho que no le consta si Lapuerta se lo trasladara a la dirección regional.

Costa ha vuelto a apuntar a Francisco Camps y Vicente Rambla como responsables de la toma de decisiones en las campañas investigadas. "Yo en 2007 no era secretario general, era el número tres del partido. Obviamente las tomaba el presidente Camps apoyado por un equipo de campaña en el que yo estaba y que coordinaba Rambla", ha dicho.

Costa, aún con evasivas, se ha mostrado arrepentido de no haber denunciado la corrupción en su partido con anterioridad. "El momento en el que alguien te solicita hacer algo que no está bien tienes dos posibilidades, aunque sea tu superior, hacerlo o denunciar. Yo no lo denuncié y por eso estoy en esta situación”, ha reconocido al diputado Joan Tardà.

Preguntado por la relación del partido con Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ha comentado que se quejaba de la frecuencia con la que recibía los pagos. A la diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz le ha reconocido que "Yo me preguntaba cómo se pagaba todo".

El exidirigente popular ha marcado en torno a 2005 el momento en el que tomó conciencia de cómo funcionaba el partido, a preguntas del diputado de Ciudadanos Toni Cantó. "Hubo un momento en el que me di cuenta de que estaba en una situación donde no sabía decir que no. Me trasladan por marcar un término temporal. En 2005 me trasladan como se pagan los gastos del PP", ha reconocido en varias ocasiones. En 2006, ha indicado a la representante de Unidos Podemos, se presenta Pérez como interlocutor.

Del testimonio de Costa, Cantó deduce que Camps mintió en su anterior comparecencia, al decir por ejemplo que no despachaba con él. "No sé cómo se financiaba el PP, no tengo ni idea, no sé nada de la financiación. Jamás vi las cuentas del PP, no era mi competencia", dijo Camps.