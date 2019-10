El juez cita como imputado al hermano del presidente Ximo Puig por subvenciones concedidas por la Generalitat valenciana

El juzgado de Instrucción número 4 de València ha citado a declarar como imputado el próximo 10 de diciembre a Francis Puig, propietario de Comunicació Els Ports. El hermano pequeño del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tendrá que explicar ante el juez instructor las justificaciones y otros pormenores en las ayudas al fomento del valenciano que adjudica la Conselleria de Eduación, Cultura y Deporte.

La investigación nace después de una querella del Partido Popular por prevaricación, fraude en subvenciones, malversación de caudales públicos y delito contra la Hacienda Pública y también ha sido citado a declarar como investigado el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano. La causa, que ha estado unos meses revisándose en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano por un conflicto de competencias, será instruida por el juzgado número 4 de Valencia y no por uno de Vinarós.

Se investigan la adjudicación y posterior justificación de más de 400.000 euros en ayudas para el valenciano a las empresas de Francis Puig. En concreto, según ha publicado el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV), Comunicacions de Els Ports -editora de Els Ports Ràdio, Nord TV y el semanario Noticies- y Mas Mut -editora de la web Comarquesnord- recibieron en ayudas por el fomento del valenciano 80.060,46 euros en 2015; 100.099,64 euros en 2016; 98.118,05 euros en 2017 y 60.717 euros en 2018, cifra que aumentaría porque faltan por resolverse las ayudas de televisión.

"Desde que Ximo Puig es Presidente de la Generalitat las empresas de sus hermanos, han incrementado sus ingresos en un 290% después de tres años de pérdidas", apunta la querella del PP que incluye otras ayudas a las que han accedido las empresas de empresario mediático de Morella.

Entre las distintas presuntas irregularidades que pide investigar la querella del PP se encuentran la presentación de las justificaciones, los requisitos o la falta de control.

"La subvención no cumple con el requisito de audiencia: según la empresa la audiencia estimada de la televisión es de 35.000 espectadores en una población de 5.266 habitantes (INE). Este volumen e audiencia le sirvió para obtener una subvención de 17.361,17 euros", apunta la diputada Eva Ortiz que firma la querella. "La cadena de televisión de las mercantiles no tenía licencia de emisión en 2015, fecha en al que recibió una subvención. Curiosamente, la convocatoria de la subvención en 2015 no requiere de licencia y sí lo hace la de 2016. Con anterioridad a 2015 sí exigía licencia", añade.

"La mayoría de los gastos se encuentran duplicados e, incluso, triplicados: facturas de luz con la misma numeración, facturas de seguridad duplicadas, de telefonía o de asesoría", concluye. Las empresas del hermano de Puig consiguieron importantes subvenciones al valenciano en la Comunitat Valenciana y también en Catalunya.