Precariedad en las subcontratas de la Generalitat: 200 trabajadores de mantenimiento de hospitales irán al paro en breve al no subrogarse sus contratos

Los sindicatos UGT PV y CCOO PV, muestran su preocupación ante la situación en la que se encuentran a casi 200 personas que trabajan en el mantenimiento de los hospitales valencianos y que afecta al personal del Hospital Clínico de Valencia y su área sanitaria (104 personas), al Hospital Lliria (40 personas), al Hospital Elda (20 personas) y al Hospital Arnau de Vilanova (19 personas), Orihuela y Hospital General de Alicante.

Y es que a fecha 15 de junio finalizan las contratas de mantenimiento de muchos de los hospitales públicos valencianos, y aunque no hay comunicación oficial todavía, se les hecho llegar de manera informal que no van a seguir, que sus empresas no siguen y que no va a haber subrogación.

Ante esta situación UGT PV y CCOO PV muestran su disconformidad cuando, a lo largo del 2019 y sabiendo que este 2020 era año de máxima licitación de las contratas de mantenimiento en Hospitales, se mantuvieron reuniones con la administración.

Rosa Benitez, secretaria de Acción Sindical de la Federación de Industria Construcción y Agro de UGT PV manifiesta que desde UGT se reunieron ya el año pasado con la Administración para que les dijera "si estaba comprometida con la subrogación del personal de mantenimiento de los hospitales, tal y como además dice la Ley de la Generalitat de 2018, y se nos dijo que sí". "No entendemos ni compartimos la postura actual, puesto que a día de hoy nos encontramos con que no existe ninguna información oficial, no hay comunicación a los comités de empresa, el tiempo corre y las circunstancias son muy adversas para las familias de las casi 200 personas que se quedarían sin trabajo si no hay un cambio de postura", denuncia Benítez.

La ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad social contempla,de manera literal: “Deberá incorporarse en el anuncio de licitación la advertencia de que esa contratación se encuentra sometida a la subrogación de los contratos de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras que, a pesar de pertenecer a otra contrata, vengan realizando la actividad objeto del contrato, quedando la nueva empresa subrogada en los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social de la anterior”.

Así lo destaca también Juan José Picazo, secretario de Acción Sindical de CCOO Industria PV que denuncia que “más de 200 familias se quedan sin trabajo, en pleno estado de alarma y con lo que se prevén unos pliegos que acabarán abaratando aún más sus condiciones de trabajo y todo ello después de haber estado al pie del cañón en los peores momentos en la mayor pandemia de nuestra historia reciente”.

Ante esta situación los sindicatos han pedido explicaciones y compromiso al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a la Consellera de Sanidad, Ana Barceló. "Este gobierno se comprometió con la subrogación en sus contratas y debe cumplir, más en el momento en el que estamos", señala Rosa Benitez. "Queremos una respuesta, queremos que nos garanticen que nuestros compañeros no van a perder el empleo en esta situación", apunta.

Ante esta situación, el personal de los hospitales valencianos se está movilizando para mostrar su apoyo a los compañeros que ven peligrar sus puestos de trabajo. Así, el personal el Hospital de Llíria se concentrará este viernes a a las 13 horas en apoyo a los trabajadores y trabajadoras de mantenimiento y para evitar que esta situación siga adelante.

Por otra parte es necesario destacar también, señalan fuentes sindicales, que esta situación no ocurre solo con las contratas de la Generalitat, sino que se da también en el caso del Ayuntamiento de Valencia, con quien existen dificultades para las licitaciones y también en este caso, tanto desde CCOO como desde UGT se ha solicitado una reunión con el alcalde para intentar resolver este problema de empleo.