El Port de València comença a fer retallades en el projecte d'ampliació per a tractar d'evitar la declaració d'impacte ambiental

El Port de València retallarà el seu projecte d'ampliació nord per a evitar un nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA).

El president del Govern valencià, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous en la sessió de control en les Corts Valencianes que en el consell d'administració del divendres de l'Autoritat Portuària de València té previst aprovar la modificació de l'avantprojecte aprovat al juliol de 2018 per a eliminar la prolongació de 500 metres en el dic d'abric, així com el dragatge del canal d'accés a 22 metres de profunditat, dues de les actuacions que incomplien les condicions de la DIA concedida en 2007.

Aquestes dues accions han rebut un rebuig majoritari en les al·legacions presentades per col·lectius al projecte d'ampliació nord de port.

"Hauran de decidir els tècnics, però el nostre treball serà sempre que el creixement econòmic i sostenibilitat vagen de la mà", ha indicat el president després de realitzar l'anunci.

No obstant això, el dragatge del canal d'accés i la prolongació del dic d'abric no són les úniques modificacions sobre el projecte original d'ampliació aprovat en 2001 que obliguen a realitzar un altre informe ambiental.

I és que, en la DIA de 2007 tampoc està prevista l'eliminació de l'actual contradic o el trasllat a les drassanes de Boluda (al costat del barri de Natzaret) de la terminal de creuers que ha suposat una compensació per a l'empresari,.



A més, el canvi de configuració dels molls implica l'ús de 4 milions més de metres cúbics de material de farciment del que estableix l'avaluació ambiental de fa 13 anys.



Tampoc preveu aqueix informe ambiental la construcció d'un accés nord per a camions per al qual la APV ja ha encarregat un estudi informatiu.



Amb tot, la renúncia al dragatge i a la prolongació del dic d'abric deixa en evidència el discurs que des del primer moment mantenia el president de la APV, Aurelio Martínez, que mantenia que tot entrava dins de la legalitat i que no era necessària una altra DIA, i per contra dóna la raó als que consideren que els canvis introduïts sobre el projecte original no estan emparats per l'informe ambiental de 2007, entre ells, la 'Comissió Ciutat-Port', integrada per entitats veïnals i ecologistes, a més de l'Ajuntament de València o la mateixa Generalitat, com queda acreditat en les seues al·legacions.