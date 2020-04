Rafael Climent: “L’Estat ha retirat a la Generalitat 80 milions de fons per a formació per destinar-los a polítiques passives”

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, explica detalladament per als lectors d’eldiario.es el decret de la Generalitat Valenciana que regula les ajudes per a autònoms consistents en pagaments de 750 i 1.500 euros per a sufragar els perjudicis generats per l’estat d’alarma. Climent assegura que, a partir de la setmana que ve, els interessats podran sol·licitar aquesta ajuda directa i espera que puga abonar-se a principis del mes de maig.

El decret aprovat el divendres 3 d’abril en el ple del Consell eixirà publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana “dilluns o dimarts” i a partir de la seua publicació negre sobre blanc es podran sol·licitar les ajudes. Aquest decret és la mesura estrela del Govern valencià per als autònoms i té una dotació de 57 milions d’euros que pretenen ajudar a cobrir despeses als treballadors per compte propi que tinguen rendes anuals inferiors a 30.000 euros i que van haver de tancar o hagen perdut el 75% dels ingressos amb la crisi del coronavirus.

El conseller explica també que en aquests moments negocien amb els sindicats ajudes “complementàries” per als afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Climent assegura en l’entrevista que el 50% dels més de 35.000 ERTE presentats ja s’han resolt, encara que reconeix retards en les tramitacions. “Hem augmentat en 30 persones la plantilla administrativa per donar cobertura a la demanda”, diu.

El conseller d’Economia ha criticat durament que el Govern d’Espanya haja retirat a la Generalitat uns 80 milions d’euros que havien de dedicar-se a la formació per atendre els pagaments de l’Estat als afectats pels ERTO. “S’haurien d’invertir en polítiques actives d’ocupació”, apunta.

Sobre les crítiques de CCOO al Govern valencià per obrir la mà a empreses no essencials per a continuar treballant, Climent defensa que la nota aclaridora enviada pel seu departament “es basa en el decret del Govern”. “No hem sucumbit a cap pressió de la patronal”, assegura.