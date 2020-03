Segon dia d'estancament del coronavirus: 398 nous positius, 29 morts i les UCI valencianes al 68% d'ocupació

Segon dia consecutiu de contenció quant a les xifres de nous positius amb coronavirus en la Comunitat Valenciana. Si durant la setmana passada les dades van oscil·lar la majoria de dies entre els 400 i els 750 registrats el passat 28 de març, aquest dilluns els nous positius van ser 326 i aquest dimarts han sigut 398, una pujada molt lleu tenint en compte que s'han incrementat des de la setmana passada un 30% els tests.

Així ho ha confirmat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, qui després d'actualitzar les xifres ha explicat que amb les dades que obtinguen en les pròximes 24 hores podrà fer una previsió quant a la tendència de la gràfica de contagis i si la mateixa ha començat a aplanar-se.

Barceló ha afegit que el total de positius en la Comunitat Valenciana arriba als 5.508 casos, mentre ja s'han registrat 339 morts amb COVID-19, 29 més en les últimes 24 hores.

Del total de contagis, 2.189 romanen ingressats, 356 en les Unitats de Vigilància intensiva (UCI) de la Comunitat Valenciana (40 a Castelló, 126 a Alacant i 190 a València). La disponibilitat de places UCI és un dels grans cavalls de batalla de la Conselleria. Barceló ha assegurat que aquest dimarts l'ocupació està al 68%, cinc punts més que ahir dilluns i que en aquests moments hi ha disponibles 245 llits d'un total de 770 equipades amb respiradors.

Barceló ha explicat que tenen previst arribar a un total de 1.200 places UCI si fora necessari en diferents dependències, tal com va explicar el president Ximo Puig, però que per a arribar a aqueixes xifres necessiten respiradors: "Ens aniran arribant al llarg de la setmana una part dels que ha comprat el Govern, a més dels que arribaran de l'avió amb material que arribarà de la Xina, quan els tinguem tots sabrem si necessitem més equips, però en aquests moments hi ha disponibilitat".

Barceló ha afirmat que en aquests moments no han rebut peticions per part del Ministeri de Sanitat per a ingressar a pacients d'altres autonomies en les UCI valencianes.

Quant a sanitaris contagiats, ascendeixen ja a 892, 66 més que aquest dilluns, mentre les altes sumen 200 en total, 15 més en les últimes 24 hores. Sobre el requeriment judicial realitzat perquè es dote al personal sanitari de tots els recursos, Barceló ha comentat que el divendres han sigut citats en audiència pel magistrat, moment en el qual donaran totes les explicacions les mesures que han pres i els recursos que han disposat.

La consellera ha anunciat que les farmàcies de la Comunitat Valenciana portaran a domicili els medicaments a pacients vulnerables i que aquest dimecres explicaran els mecanismes d'aquest nou servei.

D'altra banda, la responsable del departament de Sanitat ha informat que s'han derivat 14 pacients lleus a un hotel medicalitzat de Castelló i altres nou a un altre hotel de València: "Són pacients lleus i estan atesos per professionals sanitaris, se'ls trasllada quan es considera que a casa no podran disposar de l'aïllament necessari". A més, ha comentat que s'ha donat l'opció a allotjar-se en hotels als metges que ho requerisquen per por d'un possible contagi als seus familiars.

Residències de tercera edat

La consellera ha actualitzat també la situació de les residències valencianes de gent major. Fins al moment s'han detectat casos positius en 72 centres (7 a la província de Castelló, 19 a la província d'Alacant, 46 a la província de València).

S'han detectat 431 positius entre residents (50 a la província Castelló, 178 a l'Alacant i 203 a la província València) i 112 entre treballadors (14 a la província Castelló, 33 a l'Alacant i 75 a la província de València), mentre que han mort 81 residents (5 a la província de Castelló, 50 en la d'Alacant i 26 a la província València).

Barceló ha explicat que per sensibilitat amb diferents peticions que han rebut sobre aquest tema no desglossaran les xifres de morts per residències.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari les residències Santa Elena de Torrent, L’Acollida de València, la residencia Saba de Requena, DomusVi d'Alcoi, *DomusVi Babel (Alacant), Sant Joan Baptista de Morella i la residència Santa Gràcia de Vila-real.