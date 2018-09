València ordena la retirada dels patinets elèctrics de lloguer perquè ocupen la via pública sense permís

L'alcalde de València, Joan Ribó, s'ha reunit aquest dilluns amb alguns dels seus regidors amb l'objectiu d'abordar la situació creada des de fa una setmana amb la irrupció dels patinets elèctrics de lloguer que ha distribuït pels carrers de València la firma americana Lime, i que ha provocat les primeres queixes entre comerciants, vianants i fins a la pròpia Valenbisi, concessionària del servei municipal de lloguer de bicicletes.

En concret, Ribó s'ha reunit amb els regidors de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzzato, de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, i d'Espai Públic, Carlos Galiana, per a tractar de prendre mesures de control sobre aquest nou sistema de mobilitat que funciona mitjançant una aplicació mòbil, per al qual no hi ha regulació específica.

Després de la trobada, fonts municipals han informat a eldiario.es que s'ha acordat sol·licitar a la companyia Lime la retirada dels al voltant de 200 patinets que havia distribuït pels carrers de València sense cap tipus de permís.

Les mateixes fonts han explicat que l'article 12 de l'ordenança de Via Pública estableix que qualsevol ocupació del carrer mitjançant qualsevol objecte o element ha d'estar subjecte a una autorització municipal.

En no existir, els serveis municipals, en aquest cas la Policia Local, tenen potestat per a requisar els patinets si no ho fa la signatura Lime per voluntat pròpia.

Les mateixes fonts han recordat que en les pròximes setmanes es presentarà l'esborrany de la nova ordenança de Mobilitat que regularà tot allò relacionat amb aquests vehicles i els seus derivats.

Mentrestant, han advertit que hi ha una regulació bàsica recollida des del 2016 en una instrucció de la Direcció General de Trànsit.

Durant la reunió s'ha acordat també encarregar a la Regidoria d'Hisenda que estudie la creació d'una taxa per als serveis de 'sharing' de vehicles vinculats a les noves tecnologies.