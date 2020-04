València multa 203 vianants al dia i 115 locals per saltar-se l’estat d’alarma

Les policies locals de les tres capitals valencianes treballen a estall aquests dies per fer complir les normes de confinament des que el 15 de març passat va entrar en vigor l’estat d’alarma decretat pel Govern.

A València, els agents han portat un total de 3.615 actuacions, de les quals 3.464 són denúncies a vianants per saltar-se la quarantena, és a dir, 203 multes al dia.

A més, han sancionat 115 locals per obrir sense tindre permís per a fer-ho, han detingut 13 persones, han dut a terme 591 controls de trànsit i han denunciat 29 individus per desobediència greu a l’autoritat i set més per resistència i amenaces.

En el cas de Castelló, la Policia Local ha alçat 16 actes per incompliment de tancament de locals o incompliment de restriccions de l’activitat comercial, cultural, recreativa i d’hostaleria o restauració.

Pel que fa a les denúncies, per incompliment de restriccions mobilitat en la via pública ha posat 391 i ha practicat 7 detencions.

De la seua banda, la Policia Local d’Alacant ha interposat 800 denúncies en les dues primeres setmanes de confinament per incomplir l’estat d’alarma i per estar fora dels seus domicilis o utilitzant el vehicle sense motiu justificat, i ha detingut tres persones per un presumpte delicte de desobediència, en els dispositius organitzats per a fer front a la COVID-19.

L’enduriment dels controls i els dispositius organitzats per aconseguir el compliment total de les mesures ha comportat un increment de persones identificades en la via pública que en sumen ja 2.700 en aquests quinze dies, així com també s’ha donat l’alto a 1.500 vehicles en els controls que du a terme la Policia Local en els accessos i els barris de la ciutat.