L’Església manté quasi una dècada com a capellà en hospitals d’Alacant i Elx un sacerdot condemnat per pederàstia

El bisbat d’Oriola-Alacant manté des de fa quasi una dècada com a capellà de l’Hospital General d’Alacant i l’Hospital General d’Elx a un sacerdot condemnat el 2001 per abusos sexuals a un escolà a Granada. El religiós cobra diners públics gràcies al conveni entre la Generalitat i l’Església per a donar servei pastoral en els centres sanitaris de la Comunitat Valenciana.

Amador Romero Romero és el capellà en l’actualitat de l’Hospital General d’Alacant, segons va avançar El País. Però el capellà no ha arribat ara a la diòcesi d’Oriola-Alacant, sinó que fa quasi una dècada que cobra un sou públic per donar suport religiós en diferents centres sanitaris de la província d’Alacant. Per exemple, el 2010 era capellà de l’Hospital General d’Elx, segons ha pogut confirmar eldiario.es dels diferents nomenaments publicats pel bisbat.

El bisbat d’Oriola-Alacant ha fet un comunicat públic per a defensar la presència d’un condemnat per pederàstia a 18 mesos de presó en un hospital públic. Expliquen des de la diòcesi que “tant des de la justícia civil com eclesiàstica no li prohibeix o el limita per a l’exercici del seu ministeri sacerdotal”. El capellà pertany a la diòcesi granadina, però el bisbe d’Oriola-Alacant li va permetre treballar en la seua demarcació “a petició pròpia”.

Encara que es paguen amb diners públics –la Generalitat ha destinat 856.000 euros en sacerdots catòlics per a hospitals–, la selecció dels aspirants la du a terme el bisbat i és la seua responsabilitat haver situat Amador Romero en hospitals alacantins, tot i que l’Església té altres llocs de treball finançats amb els seus propis fons i on no pot haver-hi contacte amb xiquets.

Aquesta actitud proactiva per a reinserir aquest sacerdot en la vida eclesiàstica contrasta amb l’atac furibund que el bisbe d’Oriola-Alacant, Jesús Murgui Soriano, va fer a un rector del municipi alacantí de l’Alfàs del Pi per haver denunciat en una xarxa social la corrupció de l’Església i els casos de pederàstia. El capellà va ser cridat a capítol i va haver de demanar perdó i mostrar el seu penediment públicament.

Romero va ser condemnat a 18 mesos de presó i a pagar 60.000 euros a la víctima per un delicte continuat d’abusos sexuals a un escolà d’11 anys, però no va entrar a la presó perquè la pena no superava dos anys i no tenia antecedents. Els fets van passar al municipi de Granada on era sacerdot entre els anys 1995 i 1997 i, segons la sentència ratificada per l’Audiència Provincial, va abraçar, va besar i va despullar el menor assíduament mentre li demanava que el masturbara.