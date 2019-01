La desconnexió tecnològica i la despoblació s’aferrissen especialment amb els pobles de l’interior de Castelló

Un dels problemes principals a què s’enfronten els habitants de les comarques de l’interior de Castelló és la desconnexió tecnològica, que sovint suposa un factor determinant que relega els ciutadans de zones especialment castigades. Siga per a emprendre un negoci a través de les xarxes, per a oferir-se en el mercat turístic o simplement per a mantindre’s comunicats amb els familiars que han emigrat a nuclis urbans de la província, la desconnexió tecnològica és un factor de desigualtat.

Fins fa pocs anys, prop de la meitat dels municipis de la província reportaven problemes amb la cobertura dels telèfons mòbils. Actualment la situació no ha canviat molt i és possible comprovar a través de les companyies de telefonia que encara hi ha moltes zones en què la cobertura que ofereixen és molt baixa o inexistent. Hi ha molts pobles que han de sumar a la despoblació creixent la falta de cobertura mòbil o la falta de connexió a Internet.

A principis de l’any passat, el director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Pedro Pernías, ja destacava que la falta de dades i de connexió a Internet suposava un problema a l’hora d’abordar qualsevol actuació per a corregir desequilibris territorials. Llavors es va subratllar la necessitat d’elaborar un mapa autonòmic en què es reflectira la situació real dels municipis i es va posar en marxa una iniciativa per a recollir dades sobre les àrees residencials o d’activitat econòmica sense cobertura de banda ampla d’alta velocitat.

Hi ha veus que confien en el fet que aquesta situació se solucione amb l’arribada de noves tecnologies com el 5G, un senyal sense fil que ofereix més velocitat de navegació i que, al seu torn, comporta una possible solució als problemes de cobertura perquè ofereix una estabilitat de connexió molt més gran. El 5G és encara una promesa, si bé podria resoldre molts dels problemes actuals; perquè això es puga fer realitat calen una sèrie d’instal·lacions pertinents i l’ús de dispositius mòbils capaços d’adaptar-s’hi, fet que sovint suposa un problema per a la gent més gran.

L’interior no és rendible per a les empreses

A les darreries del 2018 l’Institut Valencià d’Estadística va publicar dades preocupants sobre l’accentuació de la despoblació de comarques com els Ports o l’Alt Millars –amb 4,9 i 5,61 habitants per quilòmetre quadrat respectivament. Les xifres aportades per l’Institut tornen a fer evident una realitat cada vegada més urgent: dels 135 municipis de la província de Castelló, 89 no superen els mil habitants.

Sovint això comporta una manca de tota una sèrie de serveis en municipis de l’interior –com la mala connexió a Internet o la falta de cobertura de mòbil–, ja que moltes empreses no veuen rendible treballar en zones tan despoblades i això repercuteix directament en la falta d’oportunitats. Antonio Ripollés, president de la Mancomunitat dels Ports, ja advertia al novembre que aquesta situació fa que molts joves deixen la comarca per anar-se’n a estudiar i que difícilment hi tornen.

Internet per a tots

Des de la Generalitat s’ha posat en marxa un conjunt d’iniciatives per a afavorir el desplegament de xarxes de banda ampla de nova generació arreu del territori de la Comunitat Valenciana.

Les actuacions inclouen, entre altres, ajudes als ajuntaments per a construir canalitzacions per al desplegament de la fibra, simplificar la tramitació de permisos per a construir estacions base o cablejats de fibra i un programa d’ajudes als operadors per a cofinançar el desplegament de xarxes de banda ampla.