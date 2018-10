Ontinyent acull la jornada del tèxtil d’Europa

La reunió anual de les patronals europees concentrades en Euratex que s’ha celebrat este dimecres a Ontinyent han convertit la capital de la Vall d’Albaida també en capital europea del sector.

A esta cita han assistit al voltant de 200 empresaris europeus, així com també destacades autoritats del Parlament Europeu, el Govern d’Espanya i la Generalitat, encapçalades pel president autonòmic Ximo Puig, el conseller d’Economia, Rafa Climent, i el Director General de Comerç del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, José Luis Kaiser, encara que no ho ha pogut fer la ministra d’Indústria, Reyes Maroto, inicialment anunciada

Ontinyent, una dels bressols del tèxtil valencià, acull aquest esdeveniment coincidint amb la recent incorporació del president de Ateval, Càndid Penalba, al capdavant del Consell Intertextil Español. És també la primera vegada que un representant del tèxtil valencià pren la cúpula de la patronal espanyola. En l’esdeveniment també figuren Joan Calabuig, delegat del Consell per a la Unió Europea, o alguns dels principals representants empresarials valencians, com Salvador Navarro, president de la Confederació Empresarial.

En la seua intervenció en la inauguració de la jornada, l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, agraïa en primer lloc el treball fet des d’ATEVAL “per fer possible una reunió com aquesta, que converteix Ontinyent hui en epicentre del tèxtil europeu”, per a posteriorment presentar la ciutat com “una ciutat d’acollida pel seu talant integrador, i d’oportunitat perquè hem fet una forta aliança entre empresaris, sindicats i ajuntaments per sortejar la crisi i tractar de generar ocupació”.

Per la seua banda el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha advocat per impulsar una política industrial comunitària “capaç de fer front als desafiaments del futur” i que permeta a Europa competir en els camps del disseny, la qualitat, la tecnologia i la formació en lloc d’amb preus baixos.

Protestes

Esta jornada ha sigut aprofitada pel sindicat CCOO per realitzar una protesta davant de la seu on es desenvolupava la convenció tèxtil Així , segons el sindicat més de 1.500 persones s’han reunit per reivindicar a la patronal tèxtil el compliment de l’Acord sobre Ocupació i Negociació Col·lectiva, així com el salari mínim de 14.000 euros a l’any.

El conseller d’Economia, Rafa Climent, ha eixit del complex on es desenvolupava la jornada per atendre als representants sindicals.