Sanitat immobilitza més de 100 tones de carn en mal estat a una empresa il·legal a Alzira i 15.000 pernils a Bocairent

Un total de 100 tones de carn -la majoria de la mercaderia pernils- “en evident estat de deterioració i falta de garanties sanitàries” han estat immobilitzats per la Direcció General de Salut Pública. La confiscació, de la qual ha informat l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, s’ha produït en dues naus pertanyents a un establiment il·legal situat a Alzira, el qual no tenia autorització sanitària i tampoc estava inscrit al Registre General Sanitari d’Indústries alimentàries. En una altra inspecció a la mateixa mercantil a Bocairent s’han immobilitzat 15.000 pernils i 160 boxes de cartó que contenen al seu torn de 140 a 180 peces de pernil i paleta guarida.

Des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Púbica, davant l’existència d’un possible risc per a la salut pública, ha immobilitzat els productes, han procedit al cessament de l’activitat de l’establiment i han posat a la disposició de la Guàrdia Civil tota la informació. L’actuació s’està duent a terme en tot moment de manera conjunta amb la Guàrdia Civil per tractar-se d’una activitat il·legal, que no compleix cap requisit sanitari.

A causa d’aquesta situació il·legal, existeix una falta traçabilitat i encara no ha sigut possible determinar amb exactitud l’origen i destinació dels productes immobilitzats.

L’operació policial se segueix desenvolupant, ja que la citada empresa té vinculació amb altres magatzems de la Comunitat Valenciana i d’altres Comunitats autònomes (Castella i Lleó, Catalunya, Madrid i Andalusia). Per part d’aquesta Agència, s’ha procedit a informar a les Autoritats competents de totes les Comunitats Autònomes a través de la Xarxa d’Alerta Alimentària nacional perquè realitzen les actuacions oportunes.