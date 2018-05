La justícia tomba l’autonomenament de l’alcalde d’Aielo de Malferit (PP) com a secretari municipal

La pretensió de l’alcalde d’Aielo de Malferit, José Luis Juan Pinter (PP) d’encadenar la vara de comandament amb la plaça de secretari municipal ha estat tombada per la justícia. El Jutjat del Contenciós-Administratiu n.7 de València ha anul·lat el concurs impulsat pel seu propi govern i al qual es va presentar Pinter, obtenint la major puntuació dels tres candidats que es van presentar obtenint l’alcalde un 23,36 sobre 30, duplicant al segon i sextuplicant pràcticament al tercer.

L’anul·lació es produeix després de l’estimació d’un recurs presentat per la Generalitat contra la resolució de l’alcaldia en la qual es designava a José Luis Juan Pinter com a adjudicatari del lloc de secretari-interventor. La jutgessa considera que la demanda ha de prosperar al demostrar-se que “la persona que va resultar adjudicatària de la plaça -el propi alcalde Pinter- va intervenir en la votació de l’acord en el qual es va aprovar el barem de mèrits específics”, sense que resulte rellevant el fet que, en un primer moment, segons s’addueix, l’alcalde no tinguera interès algun a presentar-se al lloc.

Des del PSPV de la localitat – regidors als qui va amenaçar l'alcalde amb presentar una querella penal per presentar un recurs-, s’ha exigit la dimissió de Pinter afirmant que el seu comportament ha estat “caciquil”. Així han demanat també als regidors del PP que actuen perquè “l’ajuntament d’Aielo de Malferit es troba en una espiral en la qual, cada vegada que l’alcalde duu a terme una acció d’aquest tipus, involucra a més membres del seu govern en les seues pràctiques poc ortodoxes”.