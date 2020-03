La gràfica de contagis cau 12 punts en 24 hores amb 332 nous casos de coronavirus, però les morts repunten amb 31 morts més

La gràfica de contagis per coronavirus ha donat un xicoteta treva en la Comunitat Valenciana en les últimes 24 hores, encara que caldrà esperar als pròxims dies per a analitzar si es tracta d'una situació puntual o d'una tendència. Per contra, la mala notícia és que el número de morts manté la tendència, encara que amb un lleu repunt.

El cas és que després dels increments exponencials dels últims dies, aquest divendres el percentatge de nous casos ha baixat 12 punts respecte a les dades d'aquest dijous.

En concret, segons el balanç realitzat per la consellera de Sanitat Ana Barceló, s'han registrat en les últimes 24 hores 332 nous positius, amb el que el total de la Comunitat Valenciana s'eleva a 3.532 casos, un 10% més respecte a les dades del dijous, dia en què el percentatge d'augment va ser del 22%.

Quant als morts amb COVID-19, s'han elevat a 198 casos, un 18,5% més en les últimes 24 hores, dos punts més de l'increment registrat el dijous.

Segons Barceló, dels 3.532 infectats, 1.422 estan ingressats en hospitals públics i privats, 252 d'ells en la Unitat de Vigilància intensiva (UCI).

La consellera ha assegurat que el sistema de salut pública valencià compte en aquests moments amb 3.255 llits disponibles, per la qual cosa només s'habilitarien altres recursos, com hotels medicalitzats per a pacients lleus, en cas que la pressió assistencial ho precise.

Els sanitaris infectats ascendeixen ja a 622 (10 en l'UCI), un 12,8% més que el dijous i un 17% del total d'afectats, un percentatge que es manté estable en els últims dies.

Situació en les residències de majors

La consellera ha actualitzat també la situació de les residències de majors de la Comunitat Valenciana. Fins al moment s'han detectat casos positius en 54 centres, cinc més que aquest dijous (6 a la província de Castelló, 15 a la província d'Alacant, 33 a la província de València).

Així, s'han registrat 242 positius entre residents, 74 entre treballadors i romanen en quarantena altres 415 empleats.

Quant a residents morts, els casos s'han elevat a 46, dos més que aquest dijous: d'ells, un pertany a la residència de Morella a la província de Castelló; 28 a la d'Alcoi (dos més que aquest dijous), dos a la de la Vila Joiosa, dos a la Petrer i una a la de la Nucia en la d'Alacant; a la província València s'han registrat 11 morts a Torrent i una a València. Les defuncions anunciades aquest dijous a Moncada i Alaquàs finalment no es trobaven en residències.

Nova pàgina web

La Conselleria de Sanitat ha posat en marxa una nova pàgina web a través de la qual es pot sol·licitar cita amb el centre de salut en cas de presentar el pacient símptomes de coronavirus.

La cita se sol·licitarà introduint el número de la targeta SIP i la data de naixement. Una vegada inscrit, el pacient rebrà una cridada per a confirmar la cita. Segons Barceló, aquesta pàgina web ha registrat ja 144.000 visites.

Hospitals de campanya i ordre judicial

Sobre les tasques d'execució dels tres hospitals de campanya que es duen a terme a València, Castelló i Alacant, la consellera ha informat que dimecres vinent començaran a instal·lar-se els mòduls a València i el divendres es fara a Alacant i Castelló.

Quant a la resolució judicial que es va conéixer aquest dijous i que obliga la Conselleria a dotar a tots els treballadors de Sanitat a proveir-los de material de protecció davant els contagis, Barceló ha assegurat que estan preparant una àmplia resposta amb totes les accions que ha emprés el departament destinades a aconseguir obtindre aquest material.

Finalment, sobre el servei d'ambulàncies i l'augment de demanda que pot generar retards en la resposta, Barceló ha explicat que després de cada desplaçament amb pacients amb coronavirus s'ha de desinfectar el vehicle, la qual cosa porta un temps. Malgrat tot, ha assegurat que el nombre d'ambulàncies en aquests moments és suficient.