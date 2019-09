El xicotet empori mediàtic del germà del president valencià aconsegueix 5 llicències de TDT a Aragó i dispara els seus beneficis

Mas Mut Produccions i Comunicacions dels Ports, productores propietat del germà del president de la Generalitat, Ximo Puig, s'han fet amb cinc de les 27 llicències de televisió local digital que fa uns mesos va traure a concurs el Govern d'Aragó. Mitjans aragonesos assenyalen que l'empresa ja és investigada per un possible pacte de tarifes en un concurs de corresponsalies de la radiotelevisió valenciana À Punt i recorden la polèmica a compte del cobrament dels dividends de la participació del president valencià en l'accionariat del diari Mediterráneo.

Comunicacions dels Ports, on Francis Puig figura com a conseller delegat, ha aconseguit llicències en Calamocha, Terol i Casp, zones de l'àrea d'influència dels seus mitjans de comunicació presents a les comarques valencianes dels Ports i el Maestrat, en l'extrem nord de la Comunitat Valenciana. D'altra banda, Mas Mut Produccions obté les llicències d'Alcanyís i Andorra, municipis de Terol.

Aquestes mateixes cinc demarcacions són les que hauria perdut Canal Maestrat SL per no presentar la documentació requerida dins de termini. La productora, basada en Vinaròs, és propietat de Juan i Enrique Adell Bover, als quals es relaciona empresarialment amb Francis Puig. Durant la setmana passada els germans Adell Bover van dur a terme l'adquisició a Marina d'Or de l'empresa Televisión de Castellón, aconseguint les llicències de TDT per a emetre en tres de les quatre demarcacions de la província i fent el salt a la capital de la Plana amb una presència quasi total en el territori. Presidència de la Generalitat Valenciana considera que la compra es limita a un canvi accionarial mitjançant un acord entre empreses privades i que, per tant, no seria necessari l'aval de l'Administració.

Francis Puig ha aconseguit crear una xarxa comunicativa de caràcter local amb centre en la comarca dels Ports, de la qual és capital Morella, i que dóna cobertura mediàtica també al sud de Terol i de Catalunya a través d'una ràdio, una televisió local i un portal web que ha rebut nombroses subvencions tant del Govern valencià com del català i l'aragonés. Comunicacions Dels Ports hauria rebut en els últims quatre anys fins a 402.473,02 euros entre diversos tipus de subvencions i propaganda institucional.

La productora Comunicacions dels Ports va passar de tancar amb una facturació de 220.000 euros i 23.251 euros de pèrdues en l'exercici 2014, últim any amb el PP al capdavant de la Generalitat Valenciana, a aconseguir una facturació de 550.414 euros amb un benefici de 85.607 euros en 2018. Mas Mut Produccions, centrada en les comarques del sud de Terol, va registrar una facturació de més de 250.000 euros i un benefici de quasi 60.000 euros en el passat exercici. Els mateixos administradors van crear també al novembre de l'any passat Lamp Telecom SL, una tercera productora.

El Partit Popular va presentar dimecres passat una petició al Consell per a conéixer la documentació amb la qual s'ha donat el vistiplau en l'operació de compravenda de la Televisió de Castelló. Per als populars hi ha una “ombra de sospita” sobre la relació de l'entorn familiar del president Puig amb la transacció.