Explosions amb dinamita a 200 metres de casa: els horrors de la mina que dona faena a mig poble

L’organització Ecologistes en Acció dels Serrans ha assegurat en un comunicat que dilluns passat els veïns del barri de San José del Villar van notar uns tremolors forts provocats per la voladura feta en la mina Vicentica, explotada sense llicència d’activitat municipal.

Asseguren que la mina, explotada per l’empresa SAEVI SL manca de permisos d’explotació des de fa tres dècades; que pesen damunt seu dues ordres de tancament per la Conselleria d’Urbanisme a causa de la incompatibilitat d’usos del sòl i de l’incompliment de distàncies mínimes als habitatges fronterers, perquè està a penes a 200 metres dels habitatges.

A més afigen que s’han produït danys lleus a particulars en els habitatges de l’avinguda Manantiales i de carrers pròxims, i asseguren que es podria haver fet sense els permisos d’explosius preceptius ni el control de la Guàrdia Civil.

Des d’Ecologistes en Acció han demanat al consistori del Villar i a la Generalitat que “denuncien els responsables per acció i omissió i clausuren d’una vegada aquesta mina il·legal i se li exigisca la restauració mediambiental de la zona afectada”.

Pel que fa a l’Ajuntament, governat per Esquerra Unida i PSOE, asseguren que “no ha contestat ni a un sol escrit dels més de 15 que hem presentats en l’última legislatura” o com a màxim afirma “que no té cap informació ni comunicació des de l’empresa”.

La mina del Villar és una mina a cel obert, que extrau l’argila roja que proveeix fonamentalment les empreses taulelleres de Castelló, tot i que no paga impostos municipals, però sí que reverteix en ocupació en la localitat, i dificulta així tancar un negoci que dona de menjar a moltes famílies, per la qual cosa cap partit polític s’atreveix a agafar el bou per les banyes.

Pel camí de la lluita, enfrontaments i acusacions de comportaments “mafiosos” dels empresaris, amb coaccions i amenaces. S’hi inclouen episodis com el tancament d’un camí el 2017 quan un secretari autonòmic de Medi Ambient anava a visitar les dependències dins d’unes jornades sobre mineria sostenible, en què es va arribar a produir una temptativa d’envestida d’un operari amb un tractor a la comitiva. Aquesta topada ha acabat en els tribunals, com també ho estan les nombroses denúncies presentades pels ecologistes a l’explotació.