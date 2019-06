Socialistes i Compromís ofereixen a Unides Podem Habitatge i Eficiència Energètica perquè torne al pacte del nou Govern valencià

Els representants del PSPV-PSOE i de Compromís han fet arribar cap a les 16.30 d'aquest dimarts una oferta a Unides Podem-Esquerra Unida perquè torne a la taula de negociació del nou Govern valencià, de la qual els seus negociadors van marxar cap a les 13.30 en encallar el repartiment de competències.

L'oferta consisteix que la coalició de la formació morada amb EUPV gestione dues de les 12 conselleries del nou Govern autonòmic, una d'elles amb les anteriors competències de Transparència i Cooperació denominada Conselleria de Qualitat Democràtica, que cediria Compromís, i una altra d'Habitatge i Eficiència Energètica, que inclouria competències cedides pels socialistes més la gestió de l'eficiència energètica d'edificis i altres instal·lacions. A més, Unides Podem, dins de la política de mestissatge, dirigiria una Agència per al Canvi Climàtic dins de la Conselleria de Medi Ambient que gestionarà la coalició valencianista, i una altra agència per a repensar el futur de l'energia.

Els dos socis que han formulat l'oferta confien que Unides Podem-EUPV done una resposta positiva al llarg de la vesprada d'aquest dimarts perquè el dimecres estiga resolt el pacte que ha de fer possible la investidura del socialista Ximo Puig com a president de la Generalitat en un segon mandat. El seu Govern estaria integrat per 12 carteres, entre les quals s'inclou la mateixa Presidència, sis gestionades pel PSPV-PSOE, quatre per Compromís i dos per Unides Podem-Esquerra Unida, que s'incorporaria a l'Executiu.