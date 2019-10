La Generalitat repara una "injustícia històrica" amb 70 afectades per la síndrome Ardystil dues dècades després

La Generalitat ha resolt la concessió de subvencions de caràcter excepcional per a les 70 treballadores afectades per la denominada síndrome Ardystil, tal com recull el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) que aquest dilluns ha començat a publicar l'atorgament de les primeres ajudes. La quantia màxima a subvencionar s'estima en un màxim de 18.000 euros per persona.

El cap de l'Executiu valencià, Ximo Puig, ha assenyalat que amb aquestes ajudes “es compleix amb el compromís de la Generalitat de fa molts anys” i “es fa justícia amb les persones treballadores, algunes de les quals van morir i unes altres van quedar afectades per a tota la vida”.

Així, el president de la Generalitat ha mostrat la seua “satisfacció perquè hui es comença a fer justícia” després de dècades en les quals no es van atendre les promeses realitzades, i es tracta d'atendre les necessitats d'aquestes persones i de “mostrar el nostre suport als qui han patit molt”, ha declarat.

Així, el cap de l'Executiu valencià, ha precisat que amb aquestes ajudes, que si escau rebran ara els hereus legals, es duu a terme una “reparació històrica d'un accident laboral de la dècada dels 90” que no tenia “una solució definitiva”.

Reparació dels perjudicis ocasionats

A principis del mes de març passat, el president de la Generalitat es va reunir amb afectades de la síndrome Ardystil, a les quals va traslladar el seu compromís que se'ls rescabalaria pel mal que van patir. Dies després, el ple del Consell va aprovar una dotació econòmica de 500.000 euros per a atendre l'import global de les ajudes, en concepte de reparació pels perjudicis ocasionats, a les persones afectades per la denominada síndrome Ardystil.

Entre febrer i abril de 1992 algunes persones treballadores de determinades indústries d'estampació tèxtil de l'àrea de salut d'Alcoi van presentar símptomes de greus malalties respiratòries (neumopatia intersticial difusa, bronquitis obliterant, etc.). El quadre patològic es va denominar síndrome Ardystil, nom de l'empresa en la qual van aparéixer els primers casos.

Mitjançant sentència del Tribunal Suprem, de data 25 d'abril de 2005, es va resoldre el recurs de cassació contra la sentència de l'Audiència Provincial d'Alacant de 30 de juny de 2003, on van quedar determinades definitivament les responsabilitats i els afectats pels fets assenyalats.