La llei que considera els xiquets ciutadania de "ple dret" entra en vigor per Nadal

La llei de valenciana de drets i garanties de la Infància i l'Adolescència entrarà en vigor el dia de Nadal, després que haja sigut publicada aquest dilluns en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV).

Aquest detall ha sigut destacat per la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en el seu compte de Twitter, on ha assenyalat que el DOGV "s'ha avançat unes hores a la Nit de Nadal, portant un regal per a tots els xiquets, xiquetes i adolescents valencians: igualtat d'oportunitats, drets i veu per a tots".

🎄 El Diari Oficial s'ha avançat unes hores a la #NitdeNadal portant un regal🎁per a totes les xiquetes, xiquets i adolescents valencianes 👶🏻👧🏼👦🏾: igualtat d'oportunitats, drets i veu per a totes. 🤶🏾 Bon Nadal! 🎅🏼 pic.twitter.com/ccT2lsrGhl — Alberto Ibáñez i Mezquita (@alberto_aim) 24 de diciembre de 2018

La norma, aprovada per les Corts Valencianes el passat 29 de novembre, atorga als xiquets la consideració de ciutadans "de ple dret", i impulsa la seua participació en la vida pública i la promoció dels seus drets.

La llei valenciana de la infància inclou programes contra el ciberbullying i prioritzarà "que la protecció es duga a terme mitjançant l'allunyament de la persona maltractadora i no mitjançant l'eixida de la víctima de la seua mig familiar".

Regula el dret al fet que l'opinió d'aquest col·lectiu siga escoltada i presa en consideració en tots els assumptes que els afecten, i estableix l'accés a l'oci educatiu com un dret de manera que l'excés de deures en Primària no reduïsca el temps de joc, així com el dret al bon tracte.

A més, situa la infància i l'adolescència en el centre de les polítiques públiques; elimina el límit d'edat perquè s'escolte la seua opinió en el consentiment informat en els tractaments mèdics, i fixa l'obligació dels pares a respectar les seues conviccions quant a llibertat ideològica, consciència o religió.

També reconeix el dret a la identitat i l'expressió de gènere, i estableix que les Administracions públiques hauran de consultar l'opinió dels xiquets en les polítiques d'oci educatiu o disseny urbà dels municipis.

La llei va ser aprovada amb els vots a favor dels tots els grups menys el PP, que es va abstindre en considerar que aquesta norma és "important i necessària" però els separa "la ideologia" inclosa en ella, com les referències a la interrupció voluntària de l'embaràs o el consentiment informat en malalties greus.