Un jutjat impedeix als prejubilats de l’EMT treballar la meitat de dies si s’incompleix la llei i s’incorre en dèficit

El Jutjat Social número 5 de València ha desestimat la demanda interposada per la CGT contra el Comité d’Empresa i l’EMT pel laude arbitral que va concloure que els prejubilats de l’empresa pública no poden treballar 65 dies en lloc de 131 “si hi ha frau en la Seguretat Social” o es vulnera l’estabilitat pressupostària, és a dir, el servei públic incorre en dèficit per això.

Aqueix dèficit a les arques públiques va ser el que va motivar l’actual gerència de l’EMT a sancionar el conveni que va signar el Comité d’Empresa amb els anteriors gerents del PP. La decisió dels dirigents actuals de Compromís en l’empresa pública, que a més van denunciar la situació a l’Agència Antifrau, ha motivat que els sindicats hagen plantejat aturs i amenacen de fer el mateix en Falles.

El pronunciament del jutjat, al qual ha tingut accés eldiario.es, conclou que els convenis col·lectius són vàlids sempre que no vulneren la llei. “Les normes legals prevalen sobre la voluntat de les parts en el conflicte i constitueixen un límit indefugible a la negociació col·lectiva”, argumenta la jutgessa Montserrat Carballo de la Cruz. Entén la jutgessa que l’Ajuntament, que finança l’EMT, no pot trencar la Llei d’estabilitat pressupostària i permetre acords que provoquen el dèficit en les arques públiques.

Segons l’Agència Antifrau, les prejubilacions van costar més d’un milió d’euros a les arques públiques i podrien haver incorregut fins en tres delictes. En aquests moments, és la Fiscalia la que investiga el cas.

És la primera sentència judicial que qüestiona, negre sobre blanc, les prejubilacions de l’EMT en cas de produir un crebant a les arques públiques. Aquest jutjat social aclareix el laude que havia enfrontat les parts.

Dimecres hi ha assemblea de treballadors per a votar sobre les pròximes mobilitzacions.