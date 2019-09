El presidente de Castilla y León presume de un “gobierno transformador” mientras la oposición le reprocha el incremento de altos cargos, el “pisito” de las Cortes y el enchufe de Maroto

El primer Pleno de la legislatura en Castilla y León ha arrancado este martes con una cascada de reproches de la oposición a la coalición PP-Ciudadanos. El Grupo Parlamentario Socialista, ha sido el primero en empezar con las preguntas de control. El líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca ha dado un repaso a todos los tropiezos en los que ha incurrido el recién estrenado Ejecutivo: desde el fichaje del alavés Javier Maroto, como senador autonómico al empeño del presidente de las Cortes (Cs), Luis Fuentes, por hacer uso de un apartamento dentro del Parlamento autonómico para pernoctar.

Tudanca ha recordado también el incremento de altos cargos en la Junta de Castilla y León y la ya tradicional "maldición" que sufren los vicepresidentes, en este caso se ha referido al juicio al que se va a enfrentar Francisco Igea por un presunto delito leve de amenazas contra un miembro de Ciudadanos que formó parte del equipo de la lideresa fallida, Silvia Clemente.

Reciclar la corrupción

Además, ha criticado que el Gobierno intente una reforma del Estatuto de Autonomía, "sin consenso", ya que no se ha reunido con el PSOE. También ha ironizado sobre la propuesta del PP y Ciudadanos de tres comisiones de investigación, Trama Eólica y Caso Perla Negra, inconclusas en la anterior legislatura, y sobre el Plan de Medios. "Van a investigarse a sí mismos, así que reconocen gestiones irregulares, pero imagino que luego se perdonarán", ha dicho Tudanca al presidente Alfonso Fernández Mañueco. A Igea le ha recordado el titular de una entrevista que daba el líder de Ciudadanos este fin de semana, Albert Rivera, y ha matizado: "ustedes no tapan la corrupción, no, la reciclan", ha dicho.

No ha faltado la referencia a la manipulación de las listas de espera, reconocida en una comisión de Sanidad por el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, que llegó a decir que cuando él dirigía el Hospital Provincial de Ávila se manipulaban, si bien poco después matizó las declaraciones diciendo que el detectó esa práctica y acabó con ella.

Fernández Mañueco ha respondido que Tudanca debe superar sus "frustraciones porque"las cosas son como son" y Castilla y León tiene un gobierno "transformador", "estable", "liberal" y "a pleno rendimiento desde el primer día por las personas de Castilla y León". El presidente de la Junta ha retado Luis Tudanca a decidir si está con el "sanchismo y con la parálisis en beneficio personal y electoral" o con las personas de Castilla y León.

Gobierno "de señoros"

El portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Podemos) ha preguntado al presidente"cuándo piensa ponerse a trabajar de una vez" y ha obtenido una respuesta idéntica a la que dio a Tudanca. Según Fernández, Fernández Mañueco se ha dedicado a "rapiñar y a mancillar " y a convertir Castilla y León "en un mercado persa en el que se intercambian diputaciones y ayuntamientos por un infausto pacto" y con un "consejero de Tragaderas", en referencia a Igea, a quien ha comparado con su rival en las primarias, Silvia Clemente, "pero sin pintalabios y sin melena". No ha faltado el recordatorio del enchufe a Javier Maroto, el incremento de altos cargos no publicado en el Portal de Transparencia, "dejó al señor Igea con las posaderas al aire". Además ha criticado que "un gobierno de señoros", con tres consejeras frente a tres consejeros: "es el gobierno autonómico que menos señoras alberga".

En su defensa, el presidente ha dicho que las tres consejeras de la Junta "gestionan casi el 80% del presupuesto", una situación que según Fernández Mañueco, no se da en ninguna otra Comunidad.

"Cierrapueblos y machista"

Más dura ha sido la intervención de la procuradora socialista Virginia Barcones que ha llamado "cierrapueblos" a Francisco Igea. El vicepresidente le ha respondido que no estuvo atenta en la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la pasada semana, donde "en ningún momento" se ha habló de cerrar pueblos. "¿Es usted la misma Virginia Barcones que estuvo ahí? porque si es usted, debería estar más atenta", ha espetado el vicepresidente. Barcones ha reprochado el "tono paternalista y machista" con el que se ha dirigido a ella, y ha insistido en que se está atacando la "línea de flotación" de Castilla y León y el arraigo de pueblos que no quieren renunciar a su capacidad de decisión. "Empiece por financiar a los Ayuntamientos adecuadamente, que reciben la mitad que en el resto de las comunidades autónomas".

"Efectivamente no se enteró, no se ha anunciado fusión de municipios, pero es algo ,e gustaba alguien que usted conocerá, como el señor Felipe González, o Adriana Lastra que apuesta por incentivar la fusión de pueblos pequeños", ha contestado Igea. Seguidamente, ha reprochado que el PSOE no exija al Gobierno de España que devuelva a Castilla y León 400 millones de euros de financiación autonómica. "Ustedes si que van a cerrar pueblos, pero por extinción", ha zanjado.