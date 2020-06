Podemos amenaza con salirse del pacto de reconstrucción de Castilla y León si éste excluye una comisión de investigación sobre las residencias

El secretario autonómico de Unidas Podemos y procurador, Pablo Fernández, ha amenazado este viernes con salirse de Pacto para la Recuperación si éste excluye la puesta en marcha de una Comisión de Investigación sobre la situación de las residencias en la crisis del COVID-19.

"Sí podría romperse, por lo menos por nuestra parte, los pactos están para cumplirse", ha defendido Fernández, quien ha insistido en que cuando se firmó el acuerdo nadie dijo que excluía la creación de una comisión de investigación sobre residencias de mayores. "Voy a seguir preguntando y voy a continuar insistiendo, si este pacto excluye y cercena comisión de investigación, valoraremos seriamente el salirnos del pacto", ha reseñado.

Así, ha manifestado que lo que no puede hacer un acuerdo es "tapar" la verdad y "ocultar" lo sucedido en las residencias de mayores durante la crisis del COVID-19, por lo que ha reiterado que es importante "depurar responsabilidades políticas".

"Cuando hay tal cantidad de fallecidos es ineludible y tenemos el deber moral de constituir una Comisión de Investigación para saber qué ocurrió", ha señalado.

Fernández ha señalado que conoció el contenido del Pacto 24 horas antes de firmarlo y que, tras leerlo, no vio que ningún punto eliminara la posibilidad de impulsar esta comisión. No obstante, ha tildado el acuerdo como "el pacto de las lentejas" porque conoció el contenido un día antes y no tuvo posibilidad de "cambiar nada".

Así, ha defendido que su respaldo obedeció a la necesidad de "lealtad y unidad" por "encima de todo" en una situación como la actual.

El líder de la formación morada en la Comunidad ha insistido en que leyó el documento y ha advertido de que su partido no se conforma con el informe sobre la situación en las residencias que elaborará la Junta, como se plasmó en el pacto. "Es un informe de parte", ha aseverado, tras lo que ha mostrado "preocupado y desazonado" por que el resto de grupos se conformen con esto tras haber contabilizado "1.725 muertos" en las residencias.

"Seguiremos exigiendo saber la verdad", ha manifestado, tras lo que ha insistido en que la Comisión de Investigación es necesaria para que todo el mundo pueda hablar y que no haya un único "informe de parte".

Por último, sobre el grupo de trabajo que se creará para evaluar el modelo residencial Fernández ha defendido que éstas sean cien por cien públicas. "Es necesario un cambio sustancial del modelo, la consejera ha dicho que el modelo residencial ha hecho aguas, es necesario un cambio profundo, un modelo cieno por cien público", ha concluido.