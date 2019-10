La rebelión de tres candidatos al Senado de Ciudadanos: enchufes, el 'pisito' de las Cortes, el aumento de altos cargos y el fin de la regeneración

Con las listas ya decididas, Ciudadanos afronta la marcha de tres candidatos al Senado en Castilla y León. Los candidatos 2 y 3 por Valladolid, Jesús San José y Pablo Pombo y la número 1 por Segovia, Olga de Pablos.

Los dos primeros comunicaron su marcha este miércoles a la dirección del partido en Valladolid y la hicieron pública el jueves. En declaraciones a eldiario.es, Jesús San José, aseguró que su salida se produce porque no quiere que le relacionen con Ciudadanos. La "deriva" del partido por el que fichó hace cuatro años le ha hecho tomar la decisión de salir del proyecto. "Era el partido de la regeneración y al final tenemos un 12% más de altos cargos, en la Junta de Castilla y León se ha pasado de una viceconsejería a siete, al presidente de las Cortes (Luis Fuentes) candidato por Valladolid, queriendo ocupar el pisito de las Cortes porque vive en Salamanca, y en las diputaciones, que no queremos mantener como institución, se enchufa a amigos de cargos orgánicos que hacen llamadas a concejales y alcaldes para que voten lo que ellos dicen", resume San José. Eso en Castilla y León. Pero, a nivel nacional también tiene quejas, como el que no se haya podido pactar con España o lo ocurrido en Álava, donde ha dimitido toda la directiva en bloque.

Otra de las quejas de San José, todas ellas secundadas por su compañero Pombo, es la falta de explicaciones sobre el pucherazo en las primarias, que se cerró "sin ninguna explicación y sin la dimisión" del secretario del partido, Miguel Ángel González.

Sobre los huecos que dejan en las listas y la posibilidad de que se pueda incorporar a Silvia Clemente, el hasta ahora candidato al Senado por Valladolid ha dejado claro que era de los "contrarios" al fichaje de la expresidenta de las Cortes y que en Castilla y León el partido está dividido en varias facciones. San José asegura que las listas "no están cerradas" y que él aceptó la propuesta pero que advirtió que tenía que pensarlo. Abogado de profesión, San José descarta fichar por otro partido porque la política para él no es un trabajo.

Otra dimisionaria, cuya salida han confirmado fuentes del partido es la número 1 al Senado por Segovia, Olga de Pablos, que no atendió la llamada de eldiario.es.

Desde Ciudadanos no se ha querido valorar las tres renuncias y tampoco precisar cómo quedarán las listas para las generales.