La Delegación del Gobierno en Castilla y León multa con 38.000 euros a un ganadero cuya vaca fue arrollada por un tren sin pasajeros

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha iniciado un expediente sancionador contra un ganadero de Valdepiélago (León), después de que un tren de FEVE arrollara una de sus vacas mientras hacía la ruta León-Cistierna. En el accidente no hubo que lamentar daños personales ya que el convoy circulaba sin pasajeros.

Según explica ASAJA en un comunicado, el Área de Fomento de la Delegación del Gobierno impone al ganadero titular de la explotación una multa de 38.001 euros por el accidente. Una cifra mucho mayor que la que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), autoridad en caso de accidentes de ferrocarril, reclamó al ganadero. Este organismo calificó la sanción como "leve" e impuso una multa de 800 euros.

La Delegación del Gobierno considera, sin embargo, que la falta es "muy grave" y ha decidido imponer una sanción casi cinco veces superior que la de AESF. Desde ASAJA piden a la institución que recapacita, ya que consideran que su actitud "es contraria a los intereses de los vecinos de los pueblos por los que pasa la vía de FEVE" y, en particular, de los ganaderos, que hasta ahora "habían convivido siempre con el paso del tren sin mayores incidencias".

ASAJA recuerda que los ganaderos no pueden garantizar al cien por cien que los animales no invadan la vía, como tampoco se puede evitar que lo hagan animales salvajes, cuyos atropellos "son mucho más peligrosos y frecuentes". Los ganaderos no pueden evitar los infortunios, explican, debido al "diminuto tamaño de las fincas" y al hecho de que sean de múltiples propietarios o de entidades públicas, lo que hace "imposible" un vallado más consistente que los cierres de alambre electrificado.

El sector ganadero, expone ASAJA en el comunicado, no se descarga de su parte de responsabilidad, y recuerda a la Delegación que generalmente los ganaderos tienen suscrito un seguro de responsabilidad civil de explotación. "Las multas de esta envergadura, que por otra parte no cubren los seguros, conllevan la ruina del ganadero y consecuentemente el cierre de la explotación y un ataque más a los intereses de la España vaciada".

ASAJA hace una llamamiento al nuevo Delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, para que sea "sensible con los problemas de los ganaderos leoneses y revise la calificación de esta y otras sanciones por circunstancias similares, graduándola como leve".