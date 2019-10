La Consejería de Sanidad de Castilla y León coloca al padre de un concejal de Ciudadanos al frente del Hospital Clínico de Valladolid

José Manuel Vicente era gerente del Hospital de Segovia. Su hijo, Pablo Vicente, es edil de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid El Bocyl publica la convocatoria para el puesto de director gerente del Clínico y establece un plazo de 15 días, pero ya tiene elegido "de facto" a Vicente "No tengo nada que decir, ya que no me corresponde ni me atañe porque son decisiones de la Consejería", afirma el edil de Ciudadanos