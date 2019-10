Sanidad propone un pacto autonómico en una reunión en la que se ausentan PSOE y Podemos

La Consejería de Sanidad, dirigida por Verónica Casado, ha convocado esta mañana a todos los partidos políticos de Castilla y León para proponer un pacto de Sanidad basado en diez ejes: mejorar la financiación y el porcentaje de aportación a la Atención Primaria; la mejora de la accesibilidad; la mejora de la prevención de la salud pública; la escasez de profesionales; la reestructuración de las zonas básicas de salud; la reducción de la variabilidad en la carteras de servicios de la Atención Especializada; las listas de espera; la elaboración de un plan de emergencias y urgencias; y la transparencia.

Estos diez ejes pretenden articular 110 medidas que sirvan de borrador del nuevo modelo de reordenación sanitaria que se ha propuesto tener terminado a finales de año. Para este borrador, además de tener en cuenta la opinión de otros partidos, se tendrá en cuenta a los colectivos. plataformas sanitarios y al resto de la sociedad. La consejera volverá a reunirse en 15 días con los partidos, según ha anunciado la portavoz del Grupo Ciudadanos, Carlota Amigo.

"Se trata de un reto ambicioso que sólo se alcanzará si todos los actores políticos son capaces de implicarse con altura de miras, dejando de lado los intereses partidistas y buscando una mejora real y sostenible del sistema sanitario", ha asegurado la Consejería de Sanidad en un comunicado de prensa en referencia a la ausencia del PSOE y Podemos.

Era una reunión para todos los partidos, pero el PSOE y Podemos han decidido no acudir a esta reunión si no retira su proyecto para "desmantelar" la Sanidad. A la reunión con Casado sí han acudido los portavoces del Grupo Popular y de Ciudadanos, además de los únicos procuradores de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, Por Ávila, Pedro Pascual, y Vox, Jesús García-Conde.

El representante leonesista ha sido el que menos de acuerdo se ha mostrado con las propuestas de la Consejería, aunque ha insistido en que está "dispuesto a seguir hablando" a pesar de estar "distanciado" de la concepción "distorsionada" de PP y Ciudadanos. Santos ha señalado como línea roja la atención primaria en el medio rural -"Por ahí no podemos pasar"-, pero también ha asegurado después de la reunión que sí coincidía con la necesidad de reclamar una mayor financiación autonómica para Sanidad.

La ausencia del PSOE ha sido criticada por PP y Ciudadanos. El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha lamentado "que el PSOE una vez más haya decidido apartarse del diálogo constructivo" y utilizar "esta estrategia absurda de la absoluta oposición, del 'no es no'". La homóloga de Ciudadanos, Carlota Amigo, ha censurado que el PSOE "solo se dedique a criticar pero no tenga ninguna propuesta".

La líder de Ciudadanos ha defendido el proyecto piloto de Aliste (Zamora) y ha valorado los "muy buenos resultados" que se han obtenido en Suiza con una iniciativa similar. El 'popular' De la Hoz ha instado a mantener el diálogo y a que no se detenga la Consejería de Sanidad mientras se negocia el pacto.