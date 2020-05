Los técnicos de ambulancia de Zamora denuncian a Ambuibérica ante Inspección por no tener EPI, test ni trabajadores suficientes

Son ocho las denuncias a Inspección de Trabajo que el comité de empresa de Ambuibérica en Zamora ha presentado en estos dos meses por asuntos relacionados con la gestión de la epidemia. Denuncias por la falta de equipos de protección para los técnicos, lavados "esporádicos" de la ropa de los trabajadores, escasez de empleados ante el incremento de la demanda, escasez de test de detección del virus para el personal e incluso la difusión del plan de contingencia "modificado". Ambuibérica es responsable del transporte de pacientes en ambulancia en toda Castilla y León, un servicio que tiene privatizada Sacyl.

Estas son solo algunas de las quejas de las que el comité de empresa ha informado a Inspección de Trabajo. "Nos han tirado a pecho descubierto ahora que Inspección de Trabajo está saturada", critica el presidente del comité de empresa de Ambuibérica en Zamora, José Fraile Martín, que denuncia que ahora, en mayo, muchos trabajadores continúan con bolsas de basura como equipo de protección. "Nos han tenido que donar EPI SOS León, una cofradía, los Amigos de la Capa Alistana... Algunos trabajadores llevan desde el 14 de marzo con el mismo EPI", reprocha ante este periódico.

La primera denuncia se produjo a finales de febrero, cuando comenzó la epidemia. Aunque excede a sus competencias, los técnicos subían a los pacientes desde la ambulancia hasta el Hospital Virgen de la Concha de Zamora. "Los subimos a su planta, que es intrusismo laboral, pero bueno, lo hacíamos, hasta que algunos trabajadores empezaron a tener miedo, porque no teníamos protección ni nada", relata Fraile. Pero cuando comienzan a detectarse casos en Castilla y León, los técnicos marcan nuevos límites: ese trabajo deben realizarlo los celadores.

"Nos dirigimos a la empresa en aras de evitar una presunta usurpación de funciones laborales", explica Fraile, "pero la empresa se hizo la loca". "Como es ya costumbre, la empresa hace caso omiso y dejación de sus funciones de información", afea el presidente del comité de empresa en su escrito, que ve "preciso" delimitar las funciones de los trabajadores del transporte sanitario. Unas instrucciones que sí vienen claras en el portal de salud. El transporte de pacientes no urgentes será hasta "la puerta más idónea de los centros asistenciales".

"No pueden decirnos que no hay EPI cuando Carrefour vende las mascarillas"

Con eso empezó la pelea de los trabajadores de Ambuibérica. Una pelea que todavía continúa, por ejemplo, con los equipos de protección. "No pueden decirnos que no hay EPI cuando Carrefour vende las mascarillas. El celador se quita y se pone un EPI diferente con cada enfermo, nosotros no", reprocha Fraile. El comité de empresa ha registrado ya tres denuncias en Inspección por este asunto, porque los trabajadores se han protegido "gracias a donaciones o por inventiva propia".

"Algunos compañeros han comprado una máquina de ozono a escote para limpiar la ambulancia", ejemplifica Fraile, que continúa con sus reproches. "Propusimos que hubiera un termómetro en cada base para controlar la temperatura y la dirección nos dijo que no", agrega.

La empresa afirma que es "rotundamente falso" lo que afirman los trabajadores, porque tanto el Sacyl como Ambuibérica están proporcionando EPI "en todo momento". "La empresa lleva un registro diario del stock de EPI y tiene los documentos que demuestran que sí que se están entregando a los empleados", asegura.

Las botas de un trabajador, cubiertos con plástico eldiario.es

Ambuibérica basa la limpieza de sus ambulancias en que sus trabajadores –personal no cualificado para ello– desinfecten los vehículos con lejía diluida. Ambuibérica tiene una sentencia en contra por este asunto desde antes incluso de la epidemia. El Juzgado de lo Social nº 3 de Santander consideró en enero que Ambuibérica debía contratar servicios de limpieza y desinfección y declaró "contraria a derecho" la decisión de la empresa de obligar a los técnicos en emergencias sanitarias a "desinfectar de modo total y a diario las ambulancias y hacerse responsables de esta desinfección".

La ropa del trabajo se desinfecta en las casas

Otra cuestión que preocupa a los trabajadores es el lavado de ropa. "La empresa no lava la ropa de los trabajadores –Urgencias y Programado– limitándose la misma a realizar lavados esporádicos en ropa que según sus protocolos pudiera estar contaminada con fluidos orgánicos o manchas biológicas.

El comité de empresa acude de nuevo a Inspección de Trabajo: "No teniendo en cuenta lo establecido en el real decreto sobre la protección contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos: 'El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio para tal fin. Cuando contratase tales operaciones con empresas idóneas, estará obligado a asegurar que la ropa y los equipos se envíen en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas'".

Trabajador de Ambuibérica eldiario.es

A primeros de abril, la inspectora de Trabajo de Zamora –como también ha hecho la Inspección del País Vasco, por ejemplo– requiere a Ambuibérica que elabore "un procedimiento de trabajo para el lavado, desinfección y en su caso, destrucción de la ropa de trabajo y equipos de protección personal" y que se haga responsable del lavado, la descontaminación y, si es necesario, la destrucción de la ropa de trabajo. "Queda rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio para tal fin", recuerda Inspección, que advierte: "El incumplimiento del requerimiento podrá dar lugar a la incoación del procedimiento administrativo sancionador".

CGT ha acudido al Juzgado de lo Social de Zamora para solicitar medidas cautelarísimas previas a la demanda contra Ambuibérica porque la ropa "se debe llevar, si no presenta manchas visibles, al domicilio de los trabajadores a lavar y desinfectar" y porque no concreta dónde deben depositar la ropa, cuándo se recogerá y cuándo la devolverán.

Escasez de trabajadores

Ante la epidemia de COVID-19, los trabajadores de Ambuibérica se han visto obligados a doblar turnos y a "auto-cubrirse" sus propias vacaciones, según denuncian. "No se está sustituyendo o renovando ningún contrato", reprochan, a pesar de que Ambuibérica ha firmado un contrato con la Gerencia de Salud para la ampliación de recursos de transporte sanitario urgente y ambulancias de soporte vital por valor de 341.575 euros. "No nos consta que Sacyl hubiera dado instrucción de reducir personal, todo lo contrario", afea el comité de empresa.

Según calculan, necesitarían 40 trabajadores más para cumplir con las 1.800 horas anuales contratadas por Sacyl. Sin embargo, la empresa no ha informado al comité de los controles de jornada y las cuentas de cotización, por lo que esto es solo una estimación. "La empresa está utilizando esta emergencia para cuadrar sus cuentas económicas", alerta el comité. Ambuibérica sostiene que cumple "estrictamente" lo que marca el convenio colectivo.

Pocos test

Los técnicos de Zamora son los que menos test de toda Castilla y León se han realizado. Según los últimos datos de Sanidad, se han hecho 11 pruebas a estos técnicos (13 en Palencia, 14 en Soria), de unos 200 trabajadores que tiene Ambuibérica en la provincia. En Castilla y León, se ha hecho pruebas a 369 técnicos de ambulancia, de los que 65 han dado positivo en la prueba PCR, aunque la mayoría ya han recibido el alta.