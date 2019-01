La ONG Sea Watch navega hacia Sicilia para refugiarse de un temporal con 47 rescatados sin puerto seguro

La ONG Sea Watch lleva seis días en el mar con 47 personas rescatadas el pasado sábado de un bote en peligro en el Mediterráneo central. Una vez más, se repite el guion. Pese a los llamamientos constantes de la organización, ningún país europeo les ha autorizado a desembarcar en un puerto seguro. Italia ya ha dicho que no permitirá atracar a la nave humanitaria, que se dirige hacia la costa para resguardarse del temporal.

Según ha alertado la ONG alemana, sobre el Mediterráneo se cierne un ciclón "raro" que generará olas de siete metros, lluvia y viento gélido. " Las personas rescatadas sufren mucho por el frío. Necesitamos un refugio, un puerto seguro, lo antes posible", señaló la organización este miércoles.

🔵 #SeaWatch è in posizione di shelter per rifugiarsi dal mare grosso.



È il sesto giorno di navigazione senza un #portosicuro per i 47 naufraghi a bordo.



Hanno bisogno di assistenza, subito. pic.twitter.com/SgcENEruE5