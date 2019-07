Proponen día sin sujetador tras las críticas a Carola Rackete, la capitana del Sea Watch

Las críticas a la capitana del barco de la ONG Sea Watch, la alemana Carola Rackete, por presentarse a declarar ante la fiscalía sin sujetador han desatado la indignación entre algunas mujeres italianas y se ha propuesto que el próximo 27 de julio no se lleve esta prenda como protesta.

"Carola Rackete sin sujetador en la fiscalía. Descaro sin límites", titulaba en un artículo el diario italiano Liberto sobre la capitana, investigada en Italia tras haber desembarcado con 40 inmigrantes sin permiso en el puerto de la isla italiana de Lampedusa.

El titular ha provocado la indignación de numerosas mujeres italianas que han reivindicado en las redes sociales el poder vestir como quieran sin ser continuamente juzgadas, y en este caso incluso insultadas, y han manifestado su solidaridad con la activista alemana.

Sin embargo, las redes sociales también se llenaron de comentarios vulgares y machistas sobre la decisión de la capitana de no llevar esta prenda.

Lo sucedido ha llevado a dos mujeres de Turín, situado en el norte de Italia, a lanzar la iniciativa de un "día sin sujetador" para todas las mujeres de Italia e incluso del mundo y han lanzado el hashtag #freenipplesday (día de los pezones libres).

"Reivindicamos el derecho a las mujeres a vestirse como quieran sin ser criticadas", han explicado a los medios Nicoletta Nobile y Giulia Trivero, que han invitado a todas las mujeres "a no llevar el sujetador este sábado cuando vayan a su trabajo, al parque, o a hacer compras".

"La protesta nace con ironía, pero el objetivo no es tan ligero. Escandalizarse por que una mujer no lleve un sujetador por una parte hace que nos distraigamos del verdadero contenido (de la noticia) y por la otra se vuelve a utilizar el cuerpo de la mujer", explican las jóvenes en declaraciones en el diario La Repubblica.

"El debate político se ve ocultado por enésima vez y la deslegitimación de los argumentos se lleva a cabo a través de la humillación y la censura del cuerpo femenino, por ello proponemos un día para afirmar el derecho a no usar el sujetador", se lee en la convocatoria.

Y añaden: "El sábado, 27 de julio, promovemos el #freenipplesday al que todos pueden unirse sin distinción de sexo y género. Sí, queridos hombres, en ese día usted también puede sentirse libre de no usar ese instrumento apretado e incómodo y, sin embargo, ser capaz de expresarse sin ser juzgado".

Periodistas, políticas y mujeres del mundo del espectáculo han lanzado sus mensajes de solidaridad a Rackete y sobre todo su rabia por el comentario del diario.

Susanna Camusso, sindicalista, ex secretaria general del mayor sindicato del país, CGIL, escribía en una de las columnas del Huffington Post: "Me acuerdo de cuando el sostén era un símbolo que se mostraba en las manifestaciones feministas. Símbolo de la voluntad de afirmar nuestra libertad de vestir, de decidir y elegir entre elegancia, comodidad, encanto, informalidad, necesidad; no un código, sino nosotros y el placer de ser libres de decidir, variar según los días, el estado de ánimo, los compromisos, las estaciones, la edad".