El entrenador del Dépor, sobre el racismo en el fútbol: "Solo se resolverá cuando los jugadores decidan irse y se pierdan partidos"

El entrenador del Deportivo de La Coruña, Fernando Vázquez, ha pedido que la Federación Española de Fútbol y LaLiga "se tomen en serio" el problema del racismo y la xenofobia en el fútbol y den un solución cuanto antes. En una entrevista en La Voz de Galicia, Vázquez ha aplaudido que el pasado domingo Moussa Marega, un jugador del Oporto decidiera abandonar el campo, pese a la resistencia de sus compañeros, el árbitro y el entrenador, después de escuchar gritos de mono y cánticos racistas por parte de la afición rival.

El entrenador ha reprochado que el técnico portugués sustituyera al jugador en vez de que sus compañeros se plantaran y abandonaran el césped con él. "Es triste y me da mucha pena por el chaval que tuvo que sufrir el 'quédate, quédate, quédate' en vez de decir: 'estamos contigo, nos vamos'. "Pero a ver quién se arriesga a dar ese primer paso", ha explicado en la entrevista.

Marega abandona o relvado no D. Afonso Henriques contra a vontade de colegas e equipa técnica#LigaNOS#VSCFCP

🎥⏱ https://t.co/q8tCRvjMxSpic.twitter.com/vRd7LfTtme — VSPORTS (@vsports_pt) February 16, 2020

Además, ha pedido que se ataje ya el problema de los insultos racistas y xenófobos en el fútbol: "La Federación y LaLiga tienen que tomárselo en serio, y a partir de ahí los jugadores, entrenadores, clubs, presidentes...". "Entiendo que los grandes clubes no van a resolver esto. Solo se va a resolver cuando los jugadores decidan irse y se pierdan partidos", ha afirmado. "Serpenteamos porque el tema es delicado, pero a mí me parece que está claro, está en la Constitución. No veo que mucha gente proteste porque pasen estas cosas que son anticonstitucionales".

Fernando Vázquez habla de racismo en el fútbol, del último caso de Marega y el comportamiento de sus compañeros del Oporto y del cierre de Vallecas tras los gritos de «nazi» a Roman Zozulia https://t.co/dNpKvydkGjpic.twitter.com/KE527W0flS — Torre de Marathón (@torredmarathon) February 19, 2020

Vázquez también se ha referido al incidente ocurrido el pasado 15 de diciembre, cuando se suspendió un partido entre el Rayo Vallecano y el Albacete después de que parte de la grada llamase "puto nazi" al jugador del Albacete, Roman Zozulya.

"Ser nazi es una opinión política, con un trasfondo más serio pero no deja de serlo un poco", ha explicado. "Que una afición cante algo observable, que hasta el propio chaval... bueno, no lo escribió, pero... suspenden el partido, pero luego con los insultos racistas y xenófobos no pasa nada. Alguien tiene que solucionar el problema".