El barco de rescate Lifeline está inmovilizado en Malta y su capitán ha sido interrogado

El barco Lifeline de la ONG alemana Lifeline, que atracó en la noche de este miércoles en Malta para desembarcar a más de 230 migrantes después de seis días esperando autorización, ha sido inmovilizado cautelarmente y su capitán, Claus-Peter Reisch, ha sido interrogado durante la noche, según el diario Maltatoday.

Dicho medio, que cita fuentes cercanas a la investigación, explica que se está intentando esclarecer a quién pertenece el barco, ya que está registrado con bandera holandesa, pero este país aseguró que no pertenecía a su registro naval.

La organización ha negado categóricamente en los últimos días estas acusaciones y ha publicado en Twitter los documentos que prueban que la embarcación está registrada en Holanda con fecha 19 de septiembre de 2017 y con validez hasta 2019.

Por el momento no se ha tomado ninguna medida contra los ocho miembros de la tripulación y un fotógrafo italiano que iban a bordo.

Todos los migrantes, entre los que había 17 mujeres y cinco niños, fueron conducidos a un centro de acogida en la localidad de Marsa, a excepción de tres niños y un adulto que fueron hospitalizados. Entre estos se encontraba un niño de dos años y medio que viajaba solo y se desconoce dónde está el resto de su familia.

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, ya había anunciado que se abriría una investigación contra el capitán por haber desoído las órdenes que se le dieron desde los Centros de Coordinación de Rescate de Libia e Italia.

La organización humanitaria calificó estas acusaciones de "falsas". "Es importante subrayar que la única orden que el barco denegó fue la de entregar las personas al llamado Servicio de Guardacostas de Libia, ya que esto no respeta la Convención de Ginebra sobre los Refugiados y, por lo tanto, es ilegal", agregó la ONG.

Explican que el pasado 21 de junio "después de solicitar a las autoridades libias a qué puerto de seguridad podían dirigirse, el barco recibió la respuesta de desembarcar en Trípoli, lo que habría sido una violación del principio de no devolución".

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, anunció que permitiría al barco de la ONG acceder a sus puertos después de haber alcanzado un acuerdo para repartir a los refugiados en ocho países de la Unión Europea (Malta, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Francia, Bélgica y Holanda).

Tercer barco de rescate retenido

El caso recuerda al que vivió la ONG española Open Arms, que tras pasar varios días esperando desembarcar, su barco fue inmovilizado y su capitán y la responsable de la misión investigados por "facilitar la inmigración ilegal". El barco de Open Arms fue finalmente liberado y la causa judicial sobre la incautación fue archivada.

Por otro lado, también sigue inmovilizada la nave Iuventa de la ONG alemana Jugend Rettet, que hasta agosto también se dedicaba al salvamento de migrantes y refugiados en el Mediterráneo central. La organización fue acusada por el fiscal de Trapani, en la isla de Sicilia, de acoger en su barco a personas "entregadas directamente por los traficantes". Ha pasado casi un año y su embarcación permanece atracada en el puerto siciliano.

El Tribunal Supremo italiano confirmó esta incautación a finales de abril. La ONG afirmó estar "devastada por la sentencia" y aseguró que "continuarán la lucha por el derecho de salvar a las personas en peligro en el mar".

Las ONG denuncian su "criminalización" en Alemania

Las ONG que operan el barco han denunciado este jueves una "campaña de criminalización" del ministro alemán de Interior, el conservador Horst Seehofer, en su contra. En una rueda de prensa en Berlín, representantes de los colectivos Lifeline , Seawatch y Jugend Rettet indicaron que ellos actúan porque "desde hace años no se soluciona a nivel político europeo" la gestión de la migración y la gente arriesga su vida en el mar para alcanzar la UE.



Seehofer, que ha amenazado a la canciller Angela Merkel con cerrar las fronteras alemanas si no hay una "solución europea" a la migración en esta cumbre europea, ha criticado la labor de estas ONG. Marie Naass, representante de Lifeline , ha respondido que son los políticos quienes "no cumplen con sus responsabilidades".



Algunos medios alemanes han publicado que el Ministerio alemán de Interior estaba estudiando incautarse del barco de esta ONG y querellarse contra la tripulación por "cometer ilegalidades" durante los rescates de inmigrantes en el Mediterráneo. "No comentamos expresiones populistas", agregó Naass.



La representante de Lifeline apostó por una "solución europea" y denunció que Italia haya "sido abandonada" por el resto de socios europeos ante la llegada de personas a sus costas.



Destacó asimismo lo "fatal" que sería que, tras Italia, Malta denegase permanentemente atracar a los barcos de estas ONG que salvan vidas en el Mediterráneo y descartó la búsqueda en España de un puerto seguro por la gran distancia entre el área de los rescates y la península ibérica.



Ir a atracar a España de forma regular implicaría estar una semana o más no operativos y "cuanto más tiempo estemos fuera de la zona, más gente va a morir", argumentó Naass.



Las fuertes posturas para contener la inmigración del ministro alemán de Interior, de la conservadora CSU bávara, han abierto una crisis en la gran coalición de Gobierno en Alemania, compuesta por la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel y los socialdemócratas de la SPD.