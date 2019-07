Anfac pide cambiar la fiscalidad de adquisición a uso en compra de un coche

El vicepresidente ejecutivo de la patronal de fabricantes de automóviles Anfac, Mario Armero, ha solicitado al próximo Gobierno que el vehículo pase de "una fiscalidad de adquisición a otra del uso", durante la presentación este viernes del informe anual de 2018.

Armero ha señalado que este cambio de fiscalidad es un tema que actualmente se está tratando con el Ministerio de Industria, pero ha señalado que "llevamos años de inestabilidad política y los demás países no se están parando", y ha asegurado que "tener elecciones no es lo mejor para vender coches, aunque sean necesarias".

"Esta incertidumbre ha dado lugar a una demanda retenida que ha supuesto dejar de vender 45.000 vehículos", ha dicho.

"Actualmente se vende el mismo volumen de vehículos que hace diez años", pero con la diferencia de que antes "por cada tres coches nuevos se vendía un vehículo de ocasión con diez años de antigüedad", mientras que ahora "por cada coche nuevo se vende uno de ocasión".

"Esta caída de las ventas ha afectado a la edad del parque, que retrasa tres años el rejuvenecimiento y conlleva implicaciones en las emisiones de CO2", uno de los grandes problemas del sector, ha explicado Armero.

También ha pedido al Gobierno un plan "homogéneo y nacional" para implantar el coche eléctrico "ya que los planes Moves (incentivos a la movilidad eficiente y sostenible) no están funcionando, no están teniendo pegada".

"No podemos tener un plan Moves para cada comunidad, que no salen en las mismas fechas y donde no se informa a los concesionarios", ha criticado Armero, que ha puesto como ejemplo lo que ha sucedido en Castilla-León "donde el plan Moves se abre el 31 de mayo y se han vendido 12 coches eléctricos a día de hoy y eso no es una buena cifra".

El vicepresidente de Anfac también ha pedido a la Administración un "registro fiable de los puntos de recarga" porque "el cliente tiene que saber de los que dispone" y ha señalado que Iberdrola, Endesa y Red Eléctrica Española "cuentan con planes serios y eficientes" al respecto.

Además Armero ha señalado, en cuanto al empleo en el sector, que "es necesario un plan de formación para construir el vehículo eléctrico", ya que la transición es necesaria, porque en "España ha caído la producción un 6 %, pero otros países del entorno han sufrido una caída de doble dígito".

"Necesitamos también una reducción a los costes energéticos, porque en el resto de países es más barato producir",

También ha pedido un plan de achatarramiento a nivel nacional.

Para resumir ha dicho que el "Gobierno debe establecer una hoja de ruta porque la confusión puede seguir reinando" y como consecuencia "España está a la cola del vehículo eléctrico en Europa".