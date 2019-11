El Banco de España, sobre la reputación de la banca: "Algunos bancos necesitan una transformación radical"

Margarita Delgado señala que la mitigación de los riesgos no financieros estaría vinculada a la calidad de los procedimientos internos, a los sistemas de tecnologías de la información, a la estructura de gobierno corporativo o a las funciones de cumplimiento La subgobernadora del Banco de España admite que algunos bancos vean este gasto como un coste adicional pero recuerda que el daño a la reputación no afecta solamente a una entidad sino que tiende a afectar al sector en su conjunto "Se debe lograr un equilibrio apropiado entre riesgos y recompensas. No se puede bajar el listón ni relajarse, las pérdidas experimentadas durante la crisis y sus consecuencias deberían servir de importante recordatorio", apunta