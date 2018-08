Escotet asegura que la intervención de Banesco no tiene verdadero asidero legal

El presidente de Banesco y máximo accionista de la española Abanca, Juan Carlos Escotet, dijo hoy que la intervención al banco en Venezuela -que fue prorrogada por otros 90 días- no tiene un verdadero asidero legal pues ninguno de los términos a los que se refiere "está contemplado en la ley".

"El fundamento de esta intervención se enfoca en la ley de bancos (...) en el Decreto de Emergencia Económica y ninguno de los dos, en la opinión de nuestros abogados, tiene asidero o fundamento para aplicar una medida como fue aplicada", dijo Escotet en una rueda de prensa.

Señaló, por tanto, que no encuentra justificación a la intervención y que solo encuentra una explicación "política" aunque sigue sin entender los "posibles beneficios" que pueda tener una acción de esta naturaleza.

"Lo que le veo son grandes desventajas", añadió.

Dijo, además, que la detención por tres semanas en mayo pasado de 11 de sus ejecutivos, tampoco tiene asidero legal y está cargada de "vicios" de "inconstitucionalidad por violación al derecho a la presunción de inocencia" y "violación al derecho a la defensa", entre otros.

Informó que en la actualidad los directivos están en sus casas aunque sometidos aún a investigación "que no debe exceder los ocho meses contados desde mayo" y cuyo futuro "está en juego" pues se trata de "personas que nunca han cometido delito" y que ahora se ven imposibilitados de seguir adelante con sus "carreras brillantes".

"En esta fase estamos aportando elementos jurídicos y tácticos que estamos seguros contribuirán a esclarecer y en este caso no hay ningún delito, este es un asunto que solo interesa al campo administrativo y en ningún caso al penal, ese es el estatus en el que estamos", dijo sobre el proceso contra los ejecutivos.

En un documento facilitado por Escotet a periodistas se lee: "No tuvimos derecho a la defensa, se dictaron medidas privativas de libertad, no hubo informe con relación a la intervención y no se tuvo acceso al expediente penal".

El banquero comentó que la intervención "es muy curiosa", entre otras cosas porque "no está contemplada en la ley".

"En la Gaceta se habla de intervención especial (...) ninguno de estos términos está contemplado en la ley", señaló y, agregó, que en la prórroga se establece una "intermediación administrativa especial" que conlleva la presencia de "un representante permanente de los órganos del Gobierno".

"Esto, tengo que decirlo claramente, es muy gravoso desde el punto de vista que hay que explicar mucho, hay que estar informando absolutamente de todo lo que hacemos", apuntó y explicó que la gestión del banco sigue siendo de sus accionistas.

Lamentó que la Asociación Bancaria de Venezuela no se haya pronunciado por la intervención de Banesco y tampoco a raíz de la prórroga de esta medida.

"Yo creo que es francamente una vergüenza que la Asociación Bancaria no haya fijado una opinión pública", dijo Escotet que señaló que puede "entender el miedo" que puedan tener los miembros del gremio pero no puede admitir que "paralice y se dejen de hacer las cosas".

"No quiero una asociación bancaria confrontando con el gobierno ni mucho menos, eso no es lo que estoy planteando, sino exigiendo lo que por justicia nos correspondería como los principales miembros de nuestra asociación", agregó.