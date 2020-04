Eurocontrol dibuja dos escenarios para la recuperación del tráfico en Europa

Eurocontrol dibuja dos escenarios, con dos velocidades distintas, para la recuperación del tráfico aéreo en Europa de la crisis del COVID-19, en función de si se establecen o no procedimientos operativos comunes para aerolíneas y aeropuertos en todos los países miembros.

Así, en un escenario con medidas coordinadas en Europa, en 2020, se perdería un 45 % de los vuelos (5 millones), mientras que la caída se elevaría hasta un 57 % (6,2 millones), si las aerolíneas deben cumplir con un conjunto de normas en el país de salida de un vuelo y otras diferentes, a su llegada a otro Estado europeo.

Para la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, Eurocontrol, la diferencia entre los dos escenarios es "significativa", por lo que un enfoque común es "vital" para minimizar el impacto de la pandemia en el sector aéreo.

No obstante, la organización ha puntualizado que esos escenarios no pueden tomarse como un pronóstico, ya que dependerán mucho de otras variables como la duración y la magnitud de la pandemia en Europa, que no están claras, y lo que ilustran es que un enfoque descoordinado dificultaría "significativamente" el proceso de recuperación.

El organismo asume que, primero, volverá el tráfico intraeuropeo, basándose, entre otros factores, en la experiencia en China, donde actualmente se opera alrededor del 40 % de los vuelos nacionales, aunque con niveles de ocupación muy bajos.

Eurocontrol apunta a que, con un enfoque común para establecer procedimientos operativos y levantar restricciones nacionales a partir de mediados de junio, la caída del tráfico se suavizaría hasta un 78 % en ese mes, frente a una reducción del 89 % en abril.

En un escenario descoordinado, la reducción se mantendría en junio en un 89 %, mientras que, en julio, sería del 85 %, frente a un 62 %, si hay un enfoque común europeo, y, en agosto, del 75 % y del 50 %, respectivamente.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, habría una pérdida financiera total de la industria europea en ingresos de aproximadamente 110.000 millones de euros durante 2020 para aerolíneas, aeropuertos y proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP) en su conjunto.

Este análisis tiene en cuenta las opiniones de muchas otras entidades como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como las de consejeros delegados de las principales aerolíneas europeas, ha agregado Eurocontrol.