Facua denuncia el declive de solicitudes del bono social eléctrico por la "nefasta" gestión del Gobierno

Facua-Consumidores en Acción ha criticado este lunes en un comunicado la "nefasta" gestión del Gobierno en la regulación del nuevo bono social eléctrico. El Ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró que alrededor de 2,5 millones de usuarios se acogerían a esta medida pero la realidad es que, de momento, el Ejecutivo solo ha recibido 319.000 solicitudes. Según el ministerio de Energía, 5,5 millones de hogares tienen derecho a este mecanismo de descuento en el recibo de la luz, en base a la memoria económica de la nueva normativa. Sin embargo, solo 623.000 domicilios han pedido acogerse al nuevo bono social, según la asociación de consumidores.

Olga Ruiz, secretaria general de Facua, asocia el descenso de presentación de solicitudes en relación a otros años con las actuales condiciones para la aprobación del bono, "más estrictas y con una tramitación más compleja que puede llevar al consumidor a desistir". Además, la asociación relaciona este derrumbe con la eliminación del derecho que daba el mecanismo anterior a los usuarios con una potencia menor a los tres kilovatios de potencia contratada. Estos consumidores lo recibían de manera automática, sin reclamarlo a las administraciones.

La asociación destaca que el Ejecutivo "sigue desentendiéndose de los consumidores más vulnerables al no tomar las medidas necesarias para su protección, a la vez que no garantiza el acceso a un suministro que es esencial y básico". Ruiz lamenta que el "Gobierno no garantice ni promueva de manera eficaz que el reducido porcentaje de usuarios que tienen derecho al bono social se acojan al mismo".

Por todo esto, Facua exige al Gobierno que se eliminen las trabas que existen en torno a la solicitud, que llevan a potenciales usuarios a dejar de intentar conseguir este mecanismo de descuento. De la misma manera, instan al Ejecutivo a emitir información útil sobre esta medida para todos los usuarios.

La asociación considera que, en caso de que un consumidor no renueve el bono social por circunstancias ajenas de su voluntad y continúe siendo vulnerable, debería contemplarse un mecanismo que garantice su aplicación de manera automática y, que en todo caso, la devolución de las cantidades que se hubieran facturado en exceso por la no aplicación del bono, pese a tener las características y requisitos para ello.

El Gobierno ha decidido ampliar seis meses, hasta el 10 de octubre, el plazo para que los beneficiarios del actual bono social eléctrico puedan pedir su acceso al nuevo bono, que entró en vigor el pasado mes de octubre, y por el que se cambian las condiciones que dan derecho a los diferentes descuentos establecidos en la factura, en función del grado de vulnerabilidad del consumidor, su estado familiar y el consumo.