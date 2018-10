Garamendi, partidario de promocionar el liderazgo de mujeres, pero no por Ley

El presidente de la patronal de las pymes, Cepyme, Antonio Garamendi, se ha mostrado hoy partidario de promocionar a las empresas que cumplan con criterios paritarios en sus órganos de gobierno, pero no de obligar por Ley, porque ello "puede llevar a la pérdida de competitividad".

En una entrevista en Antena 3, el de momento único candidato a presidente de la patronal CEOE ha pedido al Gobierno "rigor presupuestario", que realice "los experimentos con gaseosa" y que estudie bien los excesos de gasto porque España ya no cuenta con vientos de cola que tiren de la economía.

En este sentido, ha criticado el anunciado impuesto a la banca, que es considerada "el malo de la película" pero que es la que "inyecta la sangre" al sistema, y ha asegurado que esta figura supondrá una doble imposición a su negocio internacional que les aporta el 20 % de sus beneficios, lo que les obligará a "deslocalizarse".

También ha mostrado su rechazo sobre las medidas fiscales anunciadas sobre el diésel, porque ya están teniendo un impacto sobre la actividad y el empleo, y ha valorado el plan Renove puesto en marcha en Alemania como una alternativa para la sustitución de los vehículos más contaminantes.

Preguntado por la situación en Cataluña, ha puesto en manos de los políticos la búsqueda de una solución y ha añadido que en el primer trimestre del año la inversión extranjera se redujo en 990 millones respecto al mismo periodo el año anterior.

Asimismo, ha recordado que los depósitos bancarios de los catalanes, es decir, el dinero que tienen en sus cuentas corrientes, han disminuido en 30.000 millones de euros respecto a 2017, importe que supone "tres rescates de la UE a Chipre".

"Esos son los datos y las empresas no van a invertir ni a ampliar plantilla sin estabilidad. Pero es que el propio ahorrador va a mirar dónde está su dinero y, si no hay estabilidad, no lo va a tener allí", ha recalcado.