Taxistas valencianos apoyan las protestas y esperarán a la regulación autonómica del VTC

La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana apoya las protestas de sus compañeros en Madrid y Barcelona porque comparten las reivindicaciones, pero de momento no iniciará ninguna acción a la espera de la regulación de las VTC por parte del Gobierno valenciano.

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat ha abierto el trámite de consulta previa al proyecto de decreto del Consell por el que se regulan las condiciones de prestación del servicio de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor (VTC).

Las asociaciones mayoritarias de la Comunitat Valenciana se han reunido esta mañana y han acordado "unificar las propuestas para facilitar a la Conselleria su decisión", ha informado la confederación en un comunicado.

Han decidido asimismo que, por el momento, no se va a convocar ninguna movilización de protesta a no ser que la convocatoria fuera nacional, ya que en el caso de la Comunitat el Gobierno autonómico ha iniciado la tramitación de un Decreto Ley "en la que se ha dado un plazo de 10 días, que aún no se ha cumplido, para hacer alegaciones".

Consideran que la Generalitat "está cumpliendo" su compromiso de tomar medidas para regular las VTC, y que protestar ahora "rompería la situación de negociación creada".

La confederación traslada también su "más absoluto apoyo" a sus compañeros de Madrid y Barcelona "en la lucha que mantenemos a nivel nacional contra la competencia desleal que sufrimos en toda España".

"Más que nunca debemos mantener la unidad del sector", ha defendido, y ha asegurado que están en contacto continúo con sus compañeros y no descartan desplazarse a Madrid o a Barcelona en los próximos días para sumarse a las protestas.

Asimismo, la confederación de taxistas reconoce que "en estos momentos es más difícil mantener la calma que salir a la calle", por lo que pide "a todos los compañeros que se mantengan a la espera de indicaciones de consenso con el resto de asociaciones".