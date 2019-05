UA: El tratado de libre comercio de África cambiará la vida de los africanos

El histórico Tratado de Libre Comercio de África (AfCFTA), que entrará en vigor el próximo 30 de mayo, "transformará la vida de los africanos", asegura a Efe el comisario de Comercio e Industria de la Unión Africana (UA), Albert Muchanga.

Muchanga, un diplomático zambio de dilatada experiencia, recibe a Efe en su despacho en la sede de la UA en Adís Abeba a pocos días de que sea efectivo el AfCFTA, que pretende construir, en sucesivas fases, un mercado único de productos y servicios para 55 países.

Sentado en un sofá oscuro con la icónica bandera verde de la Unión Africana de fondo, el comisario, de 60 años, se declara "muy feliz" de haber contribuido "un poquito" desde su cargo al impulso de un acuerdo tan ambicioso.

El AfCFTA constituirá la mayor área de libre comercio del mundo desde la fundación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995, con 1.200 millones de consumidores y un producto interior bruto (PIB) conjunto de unos 3,4 billones de dólares.

PREGUNTA: Un total de 23 países han ratificado el acuerdo. El requisito legal era de 22 para que entre en vigor. ¿Cómo se siente como comisario bajo cuyo liderazgo se ha alcanzado ese hito?

RESPUESTA: Me siento muy bien. Lo más importante es que estamos haciendo esto para la posteridad. África es un continente vinculado históricamente a niveles de creciente pobreza. Ahora, estamos creando unas bases que hacen posible de verdad acabar con el legado de pobreza en África.

(El AfCFTA) crea muchas oportunidades no sólo para acelerar el desarrollo del comercio, sino también para el desarrollo socioeconómico (...). El mercado que estamos creando va a promover inversiones a gran escala y la producción va a aumentar en África. Y cuando hay un incremento de la producción, hay oportunidades de empleo. Y cuando hay oportunidades de empleo, existe también la posibilidad de tener un sustento decente para nuestra gente. Y cuando la gente tiene un sustento decente, planea su futuro. Por tanto, esto va a transformar la vida de los africanos de manera fundamental.

P: ¿Cómo ayuda la entrada en vigor del acuerdo al proceso de integración africano?

R: Ayuda muchísimo. Al establecer la Área de Libre Comercio Continental Africana, afirmamos la liberalización del comercio y también promovemos la retirada de aranceles. Por consiguiente, se crea un espacio de comercio libre de impuestos en toda la zona.

P: ¿Qué impacto político y económico tendrá el AfCFTA en los próximos años?

R: Políticamente, deberíamos quedarnos igual. Los Estados nación de África permanecerán. Lo que hacemos al crear la Área de Libre Comercio Continental Africana es retirar impedimentos innecesarios para el comercio. Por tanto, estamos creando una África sin barreras en términos comerciales. (El tratado) es sólo el principio. Después, tenemos que movernos hacia la unión aduanera, el mercado común, la unión monetaria y la comunidad económica. Estas son etapas muy diferentes que atravesaremos y que llevarán muchos años. Pero incluso cuando se alcance la comunidad económica, el Estado nación se mantendrá.

P: Otras regiones del mundo, como la Unión Europea, han tomado ese camino integrador con iniciativas similares. ¿Qué puede aprender África de esas experiencias?

R: La cuestión básica es por qué buscamos la integración en África. Y la respuesta es muy sencilla. Cuando se miran las economías de África, estas son muy pequeñas (en general) y fragmentadas. Como consecuencia, no pueden atraer inversiones a gran escala. Para que África realmente siente las bases para atraer grandes inversiones comerciales, nosotros juntamos las economías.

La siguiente cuestión (...) es por qué África se está integrando cuando el resto del mundo parece moverse en la dirección contraria. La respuesta es sencilla. La historia de la fragmentación en África no nos ha hecho ningún bien. Otros actores pueden entender que ya no necesitan avanzar hacia la cooperación multilateral, pero para África es de una importancia capital.

P: El AfCFTA implica liberalizar ciertos sectores de la economía. ¿Qué sectores se van a liberalizar y cuáles se van a proteger?

R: Hemos acordado (...) el 90 % de la liberalización de aranceles y el 10 % (referido a sectores estratégicos) se va a acordar y distribuir entre lo que se llama la lista de exclusión y la lista sensible. El 70 % de ese 10 % es para la lista sensible.

P: Aunque 23 Estados miembros de la UA han ratificado el acuerdo, todavía falta mucho para que todo el continente haga lo propio, ¿no?

R: Siempre hay un primer paso (...). El impulso va a ir en aumento. Ya hemos podido pulsar que el proceso de ratificación es muy activo en unos quince países. Se encuentran en unas fases muy avanzadas.

P: El tratado entra en vigor el 30 de mayo, pero la UA sostiene también que el 7 de julio será su lanzamiento. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra?

R: El 7 de julio es diferente al 30 de mayo. (En julio) es cuando vamos a tener una cumbre extraordinaria en la que (los jefes de Estado y Gobierno) van a lanzar la fase operacional de la Área de Libre Comercio Continental Africana. El 30 de mayo es cuando el acuerdo entra en vigor legalmente.

P: Nigeria es la mayor economía de África, pero se resiste a firmar el tratado. Parece no estar de acuerdo con esta iniciativa.

R: No, no, no. Nigeria nunca ha dicho que no esté de acuerdo con esta iniciativa (...). Nigeria está comprometida con asuntos de integración regional y continental. Ellos nos dijeron que necesitan más tiempo para finalizar consultas (...). Por tanto, estamos esperando a que acaben las consultas a nivel nacional.

P: ¿Podemos deducir que Nigeria afronta la posibilidad de abrazar el AfCFTA con mucha cautela pero con rigor?

R: Sí. Es un proceso democrático. Tienen que consultar con todas las partes.

P: Algunos analistas creen que quizás sea prematuro celebrar el lanzamiento del acuerdo porque aún está sujeto a negociaciones sobre aranceles y normativas. ¿Qué opina al respecto?

R: Siempre hay pasos (que dar). El paso es crear un marco amplio. El marco amplio es el acuerdo que establece el AfCFTA. Y, en torno a eso, procedemos a las negociaciones detalladas. Cuando los jefes de Estado lancen la fase operacional el 7 de julio (en Niamey, capital de Níger), también van a lanzar instrumentos de apoyo.

P: ¿Qué papel pueden jugar los empresarios de África en la cumbre?

R: Ellos van a aunar esfuerzos para decir ahora que quieren fomentar un rápido desarrollo de infraestructuras a lo largo de África en apoyo de la economía africana, porque eso supone un respaldo a los negocios para cuando llegue el AfCFTA (...). Van a entregar sus planes a los jefes de Estado y Gobierno el 7 de julio.