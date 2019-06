La aerolínea holandesa KLM evitará el Estrecho de Ormuz tras el derribo del dron

La aerolínea holandesa KLM anunció este viernes que sus vuelos evitarán sobrevolar el Estrecho de Ormuz por "motivos de seguridad" después del derribo de un avión no tripulado estadounidense por la Guardia Revolucionaria por, según Irán, violar su espacio aéreo.

Un portavoz de la compañía aseguró que "la seguridad es la principal prioridad" de KLM, y explicó que están "siguiendo muy de cerca todos los desarrollos relacionados con la seguridad del espacio aéreo con el objetivo de organizar la operación de tal manera que se garantice la seguridad" de los vuelos.

Si otras aerolíneas europeas siguen los pasos de KLM, las consecuencias serían principalmente para los vuelos entre Asia y Europa, puesto que tienen que "elegir una ruta diferente y, por lo tanto, el trayecto se hará más largo, usando más combustible", dijo el experto aeroespacial Joris Melkert a la televisión holandesa NOS.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha prohibido los vuelos sobre el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán "debido al aumento de actividades militares y de las tensiones políticas", lo que llevó a varias aerolíneas estadounidenses, como United Airlines, a cancelar todos los vuelos desde el aeropuerto de Newark a Mumbai, una ruta que pasa por espacio aéreo iraní.

Según la FAA, varios vuelos de pasajeros volaban cerca del avión no tripulado derribado por las autoridades iraníes, estando el más cercano a unos 80 kilómetros de distancia del dron, y mostró su "preocupación" por que Irán pueda usar misiles de largo alcance en una zona con mucho tráfico de aviación civil.

EEUU ha asegurado que el dron no violó el espacio aéreo iraní y su presidente, Donald Trump, atribuyó el incidente a "un error" y no a un ataque intencionado de Irán, aunque no descartó que Washington pueda tomar represalias.

La tensión ha repuntado también entre Irán y EEUU desde que Washington designara grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní y decidiera reforzar su despliegue militar en Oriente Medio.