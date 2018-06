La banca sigue asesorando mal pese a los escándalos de la crisis, según BEUC

La banca sigue asesorando mal a sus clientes pese a las lecciones aprendidas y la legislación adoptada tras una crisis financiera plagada de escándalos de venta fraudulenta como el de las preferentes, advirtió hoy la organización europea de consumidores BEUC.

"La nueva legislación no cambiará mucho, porque no ataja el problema esencial que es el conflicto de interés entre el consumidor y el proveedor", dijo a Efe Farid Aliyev, director de servicios financieros de BEUC, que este miércoles puso en marcha una campaña para advertir de la mala calidad de la asesoría financiera.

La organización denunció que las entidades recomiendan con demasiada frecuencia inversiones muy arriesgadas para el perfil de los clientes, que no suelen entender unos productos cada vez más complejos, según constatan las organizaciones de consumidores en Europa.

El supervisor del mercado financiero belga (FSMA) encontró en 2015 que en el 40 % de los casos los consejos no se ajustaban al perfil inversor, mientras que la Asociación Portuguesa para la Defensa del Consumidor DECO concluyó en 2017 que no sólo los consejos eran inadecuados sino que el personal de las entidades no sabía suficiente sobre las alternativas de inversión disponibles.

Este tipo de prácticas llevaron durante la crisis a que millones de europeos perdiesen el dinero invertido, como el caso de las participaciones preferentes comercializadas por Bankia (300.000 afectados), uno de los escándalos españoles que recoge la organización en un mapa para visibilizar la magnitud del problema en Europa.

BEUC considera que el problema principal es que los asesores son a su vez "vendedores" que reciben incentivos para colocar ciertos productos, por lo que piden prohibir a nivel europeo las comisiones como ya han hecho con éxito Reino Unido y Holanda.

Asimismo, creen que deberían exigirse unos requisitos mínimos de formación a los asesores.

Advierten también de que falla la aplicación de las nuevas normas financieras, que queda en manos de los Estados, y recomiendan atajarlo separando la supervisión prudencial -que vela por la salud financiera de la entidad- de la supervisión en materia de consumidores.