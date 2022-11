El Banco de España avala el plan del Gobierno para los hipotecados vulnerables: “Se ha logrado un equilibrio”

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha valorado este miércoles las medidas aprobadas por el Gobierno, tras el acuerdo con el sector bancario, para aliviar la carga hipotecaria de más de un millón de familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por la subida del Euríbor. En una jornada organizada por el Consejo General de Economistas (CGE), con motivo del 20 aniversario de la implantación del euro, Hernández de Cos ha destacado que “se ha logrado un equilibrio” para proporcionar alivio a los hogares que más pudieran estar viéndose afectados por el impacto de tipos de interés en sus hipotecas firmadas a tipo variable, siendo ello compatible con no generar una presión excesiva en el balance del sector bancario.

“Era importante que ese alivio fuera compatible con no generar una presión excesiva sobre el balance del sector bancario y seguir manteniendo una cultura de pago que es tan importante para que de una manera estructural el mercado hipotecario inmobiliario funcione adecuadamente”, ha destacado el gobernador.

No obstante, el gobernador ha subrayado que ahora tendrán que analizar desde el organismo la implementación real de las medidas y cuál es su posible impacto tanto sobre las familias como sobre el sector bancario.

El Banco de España espera profundizar así en la evaluación del Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros esta semana con el objetivo de actuar en tres vías: mejorar el tratamiento de las familias vulnerables, abrir un nuevo marco de actuación temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos y adaptar mejoras, de carácter general, para facilitar la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo.

Calviño reivindica la medida frente a las críticas de Unidas Podemos

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este miércoles que congelar las hipotecas de tipo variable durante un año, como ha pedido Unidas Podemos, puede “sonar muy bien”, pero sería “injusto” para quienes tienen una hipoteca de tipo fijo y dañaría “innecesariamente” la estabilidad financiera y los balances de los bancos. “Algunas ideas pueden sonar muy bien, pero (congelar las hipotecas variables durante un año) es una medida que tendría un impacto negativo sobre la estabilidad financiera y los balances bancarios y sería injusto, porque hay familias que no lo necesitan”, ha subrayado la vicepresidenta primera en declaraciones a Antena 3.

Calviño respondía así al ser preguntada por las declaraciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ayer recordó que las medidas adoptadas para aliviar la carga hipotecaria a las familias afectadas por la subida de los tipos de interés son “sustancialmente mejorables” y no se corresponden con lo que venía pidiendo Unidas Podemos. “Hay muchas ideas que dan vueltas y que pueden parecer atractivas a primera vista. Sin embargo, no reúnen el requisito de aliviar a los que lo necesitan y que pueden ejercer un daño o una revisión automática de todas las hipotecas variables de nuestro país, que son 3,7 millones de hipotecas”, ha insistido Calviño.

La vicepresidenta primera ha asegurado que el paquete de medidas que aprobó ayer el Consejo de Ministros “es el que se necesita en este momento” y es el aprobado “por todo el Gobierno”. Calviño ha defendido que todas las medidas adoptadas para las familias hipotecadas “están articuladas para no dañar el mercado hipotecario” y que se sigan concediendo créditos, salvo a quienes no pueden pagarlos, en cuyo caso, ha dicho, no deberían recibir un crédito bancario.

La vicepresidenta primera confía en que todas las entidades financieras se sumen a las medidas adoptadas, junto a CaixaBank, que ya ha expresado su voluntad de aplicarlas. “Confío en que arrimen el hombro y ayuden a la población española ante el aumento de las hipotecas y el coste de la vida”, ha subrayado.

La AEB espera una adhesión mayoritaria

La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB, que engloba a Santander, BBVA o Sabadell, entre otros), Alejandra Kindelán, ha anunciado este miércoles de que las principales entidades asociadas a la AEB tienen la voluntad de adherirse al acuerdo para hipotecados pactado entre el Gobierno y las patronales del sector, según ha informado a los medios de comunicación en el XXIX Encuentro del Sector Financiero, organizado por 'ABC' y Deloitte.

“Podemos anunciar ya la voluntad de adhesión de las principales entidades de la AEB al acuerdo publicado esta mañana”, ha anunciado Kindelán. Sin embargo, ha matizado que serán las entidades, de manera individual, las que vayan formalizando esta adhesión tras revisar los textos en detalle y pasarlos por sus órganos de gobierno. Cabe destacar que la AEB representa a algunos de los mayores bancos españoles, como Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter.

Kindelán ha considerado que el acuerdo es una “muy buena noticia” y que muestra el compromiso del sector bancario español con las personas, especialmente, con las que están afrontando más dificultades para asumir las subidas de tipos de interés en las cuotas hipotecarias. “El sector siempre ha estado ahí, ya lo vimos durante la pandemia, con las medidas para reforzar el servicio y atención a los mayores, y también para reforzar la atención financiera en la España rural. Este es un paso más que refuerza el compromiso del sector con las personas”, ha afirmado.

La presidenta de la AEB ha explicado que las últimas semanas y días han sido “intensos” en la negociación con Economía y la colaboración con el resto de asociaciones bancarias, y ha destacado el “criterio y la visión” del Banco de España. También ha insistido en que estas medidas buscan ayudar a las personas, al tiempo que se preserva el sistema hipotecario en España y se encuadra en el marco de supervisión y de regulación con el objetivo de “preservar” el mercado hipotecario.