BBVA ve indicios de que se levantará el veto al dividendo para poder pagarlo en 2021

Todavía no ha decidido si el pago será con cargo a 2020 o 2021

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha asegurado haber recibido indicios por parte del Banco Central Europeo (BCE) de que probablemente se retirará el veto al dividendo para que los bancos puedan volver a remunerar a los accionistas en 2021, como es intención de BBVA.

En la presentación de los resultados del tercer trimestre ante analistas, el directivo ha explicado que la decisión de retirar la recomendación de no pagar dividendos la tomará el supervisor en su reunión de diciembre, pero prevé que sí se eliminará, si bien dependerá de la evolución de la pandemia.

"Hay algún indicio que nos están dando de que probablemente se va a retirar para que se puedan pagar en 2021, pero no lo sabemos, es decisión suya y veremos qué pasa, pero creo que la van a retirar", ha señalado.

Genç ha resaltado la sólida posición de capital de BBVA (la ratio CET1 fully loaded del 11,52% se sitúa 293 puntos básicos por encima del requerimiento mínimo) y ha asegurado que, "en cuanto se retire" la recomendación del BCE, la entidad empezará con el programa habitual de retribución de accionistas.

El consejero delegado ha informado de que BBVA no está acumulando dividendo este año, ya que fue uno de los pocos bancos que lo pagó en 2020, y ha detallado que su intención es reanudar los pagos en 2021, aunque la base de si ese pago será sobre los resultados de 2020 o de 2021 dependerá del nuevo 'guidance' que se reciba del BCE y de la evolución de las cifras y la situación.

"Todavía no está definido de forma definitiva, pero lo que esperamos es reanudar los pagos de dividendos en 2021 y, dada esa expectativa, ahora no estamos acumulando con cargo a 2020", ha explicado.

En cuanto a la posibilidad de que el supervisor establezca un tope para los dividendos, Genç ha afirmado desconocerlo, pues todavía no han tenido interacciones tan detalladas con el BCE.

Por otra parte, ha apuntado que "es posible" que BBVA lleve a cabo una recompra de acciones, si bien deberán tomar la decisión los órganos de gobierno del banco cuando llegue el momento.

VE POCO PROBABLE FUSIONES TRANSFRONTERIZAS

Preguntado por las fusiones, el consejero delegado de BBVA ha sostenido que su sentido es crear valor para los accionistas, por lo que ha reconocido que ve menos probabilidades de que se produzcan operaciones transfronterizas.

"No creo que se vaya a generar mucho valor a través de fusiones o adquisiciones transfronterizas, porque no se generarían tantas sinergias de costes, ya que el coste de distribución no se puede optimizar, así que ahí veo menos probabilidades de que haya más concentración", ha explicado.

En el sentido contrario, ha afirmado que si desinvertir en una geografía generase valor, también sería una opción a considerar. "Lo consideraríamos si viéramos valor en ello. La clave es la base sobre la que se toman estas decisiones, que siempre es la creación de valor para el inversor. Si vemos que puede haber un mejor candidato para gestionar esos negocios no tenemos problemas para optimizar nuestra cartera en ambos sentidos, siempre que sea para crear valor para nuestros inversores", ha indicado.

LA REDUCCIÓN DE COSTES SEGUIRÁ SIENDO UNA PRIORIDAD

Durante la presentación de resultados, Genç ha resaltado que las previsiones para 2021 contemplan que los ingresos sigan creciendo y los gastos controlándose. "En España se ha reducido la base de costes un 16% en los últimos cuatro años, mientras que nuestra competencia lo ha hecho un 9%, así que va a seguir siendo una prioridad y una palanca de gestión crucial en 2021", ha destacado.

En este sentido, BBVA seguirá aprovechando la digitalización para optimizar y mejorar su eficiencia, dando servicio a los clientes a través de los canales digitales. Desde hace un año, el grupo ha cerrado 233 oficinas (175 en España) y ha multiplicado por cinco el uso de la aplicación móvil para realizar transacciones que en el pasado se hacían por canales tradicionales.

Asimismo, ha recordado que la plantilla total de BBVA se ha reducido en más de 2.200 personas desde hace un año (758 en España), y que todo ello permite continuar recortando costes. "Seguiremos con las mismas palancas que en el pasado", ha afirmado.