Bruselas evita entrar en la disputa sobre el gasoducto entre España y Francia

La Comisión Europea no se mete. “Primero se tienen que poner de acuerdo los Estados miembros y, a partir de ahí, haremos una evaluación y comunicaremos nuestra posición”, explica un portavoz de la Comisión Europea 24 horas después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, enfriara el proyecto que defienden España y Alemania. El portavoz, Tim Macphie, ha añadido, en todo, que la Comisión Europea apuesta por infraestructuras compatibles con el traslado de hidrógeno, más compatible con los objetivos verdes de la UE que el gas.

Rusia corta el suministro de gas a Europa mientras no se levanten las sanciones por su invasión de Ucrania

“Este no es un proyecto de interés en la lista actual, que es la quinta lista”, dice la Comisión Europea: “Era un proyecto candidato a la cuarta lista de proyectos de interés común, pero tampoco estaba incluido en esa lista porque tanto Francia como España en ese momento se oponían a su inclusión. Por lo tanto, las autoridades reguladoras nacionales decidieron que el proyecto en ese momento no estaba maduro y acordaron suspenderlo a la espera de una evaluación adicional. Por tanto, no está en la lista de proyectos de interés común. También vale la pena recordar que, de acuerdo con el Acuerdo Verde Europeo, hemos revisado la regulación que rige esos proyectos y las infraestructuras de combustibles fósiles ya no son elegibles para su financiación. Lo que potencialmente sería elegible para la financiación son los proyectos de infraestructura de hidrógeno, por lo que ahora pueden obtener el estatus de proyectos de interés en los corredores prioritarios de hidrógeno en la regulación revisada. Pero para que quede claro, no es ni ha sido un proyecto de interés común”.

El portavoz añade: “No estamos en la etapa en la que podemos juzgar las bondades del proyecto. Eso es algo que debe ser desarrollado más por los Estados miembros involucrados y por los promotores del proyecto. Ahora, lo que hemos dicho en el plan Repower EU es que las inversiones adicionales para conectar las terminales portuarias en la Península Ibérica a la red de gas más amplia en Europa a través de una infraestructura compatible con el hidrógeno pueden contribuir aún más a diversificar el suministro de gas en el mercado interno y pueden ayudarnos a aprovechar el potencial a largo plazo del hidrógeno renovable proveniente de la Península Ibérica y también del norte de África. Pero creo que es importante subrayar que el proyecto aún no está en una etapa en la que podamos hacer una evaluación sobre si sería elegible para su financiación. Y bajo el Repower hemos hecho propuestas para una enmienda a la regulación de los fondos de recuperación que da a los Estados miembros la posibilidad de proponer nuevos capítulos energéticos. Ese es un proceso que está en curso, está unos pasos por delante de nosotros antes de llegar al punto de cualquier evaluación”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho este lunes que no hacen falta nuevas interconexiones de gas con España porque las actuales están muy lejos de la saturación, y ha añadido que el proyecto de gasoducto MidCat —que transportaría gas desde Portugal y España hacia el resto de Europa, a través de Francia— no se justifica por motivos energéticos o ambientales. Francia siempre se ha opuesto al proyecto de un nuevo gasoducto con España pero hace una semana se abrió a examinar esa posibilidad después de que se lo pidieran el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Olaf Scholz.

Macron, durante una conferencia de prensa sobre energía, ha explicado que los dos gasoductos que unen actualmente los dos países, por Euskadi y Navarra, están “infrautilizados”, pues desde febrero se están utilizando al 53% y ha dicho que en agosto ha sido Francia la que ha exportado gas a España y no al contrario.

En cambio, se ha mostrado a favor de “desarrollar las conexiones eléctricas con España” para la exportación a Europa de energía producida a partir de renovables, según ha señalado tras una conversación con el canciller alemán, Olaf Scholz, sobre la situación energética de Europa.

Ante las palabras del presidente francés, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica han recalcado que “España apuesta por incrementar sus interconexiones con el resto de la UE, fomentando la solidaridad entre los distintos estados, poniendo a su disposición sus infraestructuras para incrementar la seguridad de suministro comunitaria y pensando en la canalización futura de hidrógeno y gases renovables que ya está contemplada en los planes de la UE”.

A juicio del Ministerio que dirige Teresa Ribera, la construcción del nuevo gasoducto no depende solo de Francia. “Es un asunto que afecta a todos los estados miembros y las instituciones europeas. Una cuestión que debe ser analizada con prudencia por los 27. Por ello, estamos trabajando para maximizar nuestra autonomía estratégica; no podemos volver a situaciones de vulnerabilidad ante los continuos y futuros chantajes de Putin”, añaden.