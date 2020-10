División sobre la cotización de los autónomos según sus ingresos: los colectivos progresistas la apoyan y la asociación de CEOE se desmarca

Los planes del ministro José Luis Escrivá para adecuar la cotización de los autónomos, una tarea pendiente de la pasada legislatura y un compromiso del Gobierno de coalición, se ha topado con un nuevo enemigo: la asociación ATA, que forma parte de la patronal CEOE. Aunque la organización, una de las más representativas de los autónomos, ha apoyado este cambio en el pasado y aún considera que tiene "todo el sentido", en palabras de su presidente Lorenzo Amor este lunes, ahora considera que "no es el momento" de aprobarla en este contexto de crisis por la pandemia. Los líderes de las asociaciones progresistas UPTA y UATAE han insistido esta mañana en la necesidad de aprobar esta modificación para hacer más "justo" el sistema de contribución y la protección de los autónomos.

Al contrario de lo que sucede con los asalariados, los autónomos pueden elegir su base de cotización a la Seguridad Social y más del 86% contribuye por la mínima, que este 2020 está fijada en 944,40 euros, al igual que el año pasado. Esto provoca que hay autónomos con muy pocos ingresos a los que les cuesta mucho pagar su cuota (la cantidad mínima es 286,15 euros mensuales, que resulta al aplicar el tipo de cotización a la base) mientras que otros con ingresos más altos están cotizando por una parte muy limitada respecto a sus ganancias.

Que la inmensa mayoría de autónomos coticen por la base mínima implica una diferencia sustancial con los asalariados, que cotizan por lo que ganan, pero también es la causa de que las prestaciones sociales de los trabajadores por cuenta propia sean tan reducidas en muchas ocasiones, ya que estas se calculan según la base de cotización. Más cotizas, más recibes. Un ejemplo claro son las pensiones, con una brecha del 40% entre la pensión media de los autónomos y la de los trabajadores por cuenta ajena.

En esta crisis por la pandemia muchos han advertido esa escasa protección social en la ayuda de 'paro' por cese de actividad. Esta, como ocurre con la prestación de paro de los asalariados, está fijada en el 70% de la base por la que cotiza el trabajador. Como la gran mayoría de los autónomos lo hace por la mínima, la ayuda pública que han recibido ha sido de 661 euros al mes, una cantidad que para muchos autónomos puede haber supuesto un gran recorte en sus ingresos habituales si generalmente ganan por encima de la base mínima.

Las organizaciones progresistas de autónomos, UPTA y especialmente UATAE, defienden desde hace años la necesidad de adaptar el sistema de cotización de los autónomos a sus ingresos, para que los que menos tienen puedan cotizar por menos y que los que más tienen aporten más, y que la protección social también se refuerce en función de las contribuciones. ATA, de ideología conservadora, también se acabó uniendo a las dos organizaciones en su reclamación al pasado Gobierno monocolor de Sánchez para aprobar este cambio, sobre el que el entonces secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se dio incluso una fecha para alcanzar un consenso al respecto con los colectivos de autónomos: antes del verano de 2019. Sin embargo, el adelanto electoral y el fin de la legislatura dejó estos planes en el tintero.

Ahora, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá es el encargado de diseñar este cambio hacia el sistema de cotización según los ingresos de los autónomos. Escrivá adelantó hace unas semanas que su equipo lleva meses trabajando para dar una respuesta "relativamente inmediata" a un plan por tramos de ingresos que adapte su cotización a las ganancias de manera "gradual", con un modelo "sostenible" en el tiempo.

Este lunes la Cadena Ser ha publicado una información con diferentes tramos de ingresos en los que supuestamente está trabajando la Seguridad Social, pero fuentes del Ministerio asegura a elDiario.es que "aún no hay tramos encima de la mesa" y que el Gobierno todavía no ha presentado su propuesta a los colectivos de autónomos, que aún "se está preparando". Todavía no hay agendada una reunión sobre el tema con las organizaciones de trabajadores por cuenta propia.

Esta mañana el presidente de ATA, Lorenzo Amor, se ha desmarcado de su apoyo a este cambio en el sistema de cotización y ha defendido que ahora "no es el momento" de aprobar la modificación. "Lo decimos alto y claro. No vamos a apoyar ningún cambio en el sistema de cotización de los autónomos que implique un aumento de las cuotas. Ni es el momento ni pueden los autónomos, que están asfixiados. Hay que bajar cuotas, no subirlas a nadie", ha afirmado Lorenzo Amor, también vicepresidente de la patronal CEOE, este lunes. Su reclamación ha sido replicada en redes sociales por otros cargos de la patronal, como por el secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz Martínez.

ATA advierte sobre todo de que, si se aplica un sistema que tenga en cuenta los ingresos de 2019, el sistema estará alejado de la situación actual de crisis, ya que muchos autónomos han reducido notablemente sus ingresos debido a la pandemia de la COVID-19.

José Luis Escrivá afirmó en el Congreso que el nuevo modelo de cotización será gradual y "conllevará que un porcentaje elevado de autónomos vea reducidas sus cotizaciones". Otros en cambio sí verían aumentar sus cuotas, pero también la protección asociada a estas, como una baja o la prestación de 'paro' por cese de actividad, así como la pensión futura. El ministro no dio una fecha para estos pasos iniciales a la cotización por ingresos, aunque apuntó que el plan era "inmediato".

Los secretarios generales de UPTA y UATAE han insistido por su parte este lunes en la necesidad de acometer esta reforma. "UPTA valora muy positivamente el cambio propuesto por el Gobierno en materia de cotización de los trabajadores autónomos. El actual sistema del RETA es absolutamente injusto puesto que a las economías menos pudientes, las rentas de trabajo con mayor grado de debilidad se les perjudica, tienen que hacer un esfuerzo de sus posibilidades. Sin embargo, a otros muchos autónomos, prácticamente 700.000, se les está beneficiando puesto que pudiendo tener una cotización por encima de la base mínima están utilizando la base de inferior cuantía", ha afirmado Eduardo Abad, que ha pedido al Ministerio negociar ya el nuevo sistema.

María José Landaburu, líder de UATAE, ha recordado que la cotización según los ingresos es una "reivindicación histórica más importante del colectivo", ya que supone tener un "sistema de protección social que sea justo y que sea solidario. En la actualidad resulta que hay muchos autónomos y autónomas que se ahogan con la base mínima mientras que otros están pagando por debajo de sus posibilidades. La consecuencia de todo esto es un sistema de mínimos, unas jubilaciones un 41% inferiores a las de los asalariados, enormes dificultades cuando hay enfermedades largas o cuando tenemos que dar a luz, en consecuencia somos trabajadores de segunda".