Lacalle también copió en su tesis a dos juristas de Chicago sin citarles

Daniel Lacalle se sirvió de un documento no académico redactado por dos juristas estadounidenses en 2009 para completar el primer capítulo de su tesis doctoral, dedicado al “marco teórico”. En este caso, el que fuera cerebro económico del PP no citó en ningún momento a Don Delves y Brian Patrick, los responsables de este artículo, pese a que son numerosos los párrafos que incorporó literalmente, incluidas las notas al pie de página.

elDiario.es ya ha detallado durante la investigación sobre a la tesis de Lacalle cómo su primer capítulo está plagado de ‘copia-pega’ de artículos de siete famosos economistas extranjeros. Durante las 70 páginas que componen este artículo incluye extractos literales, tablas, gráficos y fórmulas. La única cita que se hace a los autores de dichos textos es en la introducción y en la bibliografía, sin que durante el texto se clarifique qué corresponde a un autor y qué a otro.

Con Delves y Patrick, la práctica va más allá, puesto que ni tan siquiera se cita ni el texto ni los autores. No aparecen ni una sola vez en todo el trabajo académico: ni en la introducción, ni en notas al pie de página, ni en la bibliografía.

Entre la página 76 y 82 de la tesis de Lacalle es notoria la semejanza entre ambas publicaciones. También en las notas al pie de página, todas ellas copiadas del original. Lacalle introduce este pasaje como “conclusiones” de un apartado dedicado al artículo ‘Theory of the firm: managerial behaviour, agency cost and ownership structure’, de Michael Jensen y William Meckling. Estas conclusiones arrancan con una frase literal extraída del texto de Delves y Patrick, que es a su vez un resumen de aquel artículo académico trufado con las aportaciones de otros autores. “Una relación de agencia es aquella en la que ”una o más personas (el principal o principales) involucran a otra persona (el agente) para realizar algún servicio en su nombre que consiste en delegar la autoridad de algunas decisiones al agente“.

Delves y Patrick son dos juristas de Chicago, en el Estado de Illinois (EEUU). El primero fundó y dirigió una consultora legal, The Delves Group, que se acabó integrando en Willis Towers Watson, donde actualmente figura como alto directivo. Ambos autores redactaron en 2009 un texto, que se publicó a través de The Delves Group, en el que abordaban algunas cuestiones que la literatura académica había desarrollado sobre la teoría de la empresa, los propietarios de las mismas o sus remuneraciones. Un tema tratado por Lacalle en la última parte del primer capítulo de su tesis doctoral.

No se trata, por tanto, de un artículo académico que haya sido publicado en una revista científica o por una universidad. Patrick lo describe en su LinkedIn como “una revisión científica de la evolución de la teoría de la agencia y las ideas que la sustentan”. Se trata de una publicación breve, de 11 páginas, en la que se exponen aportaciones de otros autores, acompañadas de las citas precisas.

Pese a lo breve del pasaje, son continuados los extractos literales que quien fuera ‘número cuatro’ en la lista de Pablo Casado al Congreso en 2019 incorpora del texto de Delves y Patrick. Además, traslada a su tesis errores que aparecen en el texto original, como cuando cita erróneamente el orden de los autores de ‘Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure’, que son Jensen y Meckling y no Meckling y Jensen, como aparece en la tesis y en el artículo al que copia. Este orden en los artículos académicos suele ser importante. Otro error que Lacalle copia del texto original es una cita a este artículo académico, que aparece cruzada con otro libro de Michael Jensen, ‘Theory of the Firm: Governance, Residual Claims and Organizational Forms’.

Tras ello, Lacalle sigue la misma estructura que el artículo de Delves y Patrick. Además de autores como los citados Jensen y Meckling, estas notas resumen también las aportaciones de otros como Barry Mitnick o Eugene Fama. Lacalle cita igualmente a estos dos académicos en su tesis. Si bien, se trata de citas al pie de página que ya aparecían en el texto de Delves y Patrick publicado siete años antes de que presentara su tesis doctoral. “Vale la pena señalar que desde que se publicó el paper de Jensen y Murphy, el Código de Rentas Internas (EEUU) se enmendó para limitar la deducibilidad de compensación en efectivo a $1.000.000 para cada uno de los 5 ejecutivos mejores pagados de las empresas que cotizan en bolsa”, esta es una de esas notas al pie con acotaciones que incluye Lacalle en su trabajo pero que aparecían en el texto original de manera literal.

La atribución que llega a hacerse Lacalle del artículo copiado llega a esquivar las citas directas que el original hace a otros autores. Por ejemplo, Delves y Patrick se preguntan “¿Son las opciones sobre acciones —un método de retribución de los altos ejecutivos— eficientes?” La pregunta, literal, también se la hace Lacalle. Los primeros responden con que otros autores previos, Hall y Murphy, “argumentan que no”. El economista español, sin embargo, responde con un “parece que no”. A continuación, la justificación a esta respuesta es en la tesis de Lacalle la misma que en el texto que Delves y Patrick atribuyen a los otros dos académicos, incluyendo las notas al pie de página.

Otro ejemplo es el final del primer capítulo de Lacalle en su tesis, cuya última frase coincide con el remate del artículo de Delves y Patrick. “Ejecutivos con acciones restringidas tienen un mayor incentivo para perseguir una ”política de dividendos adecuada“ porque las acciones restringidas pueden pagar dividendos mientras que las opciones no”. Es literalmente la misma frase del artículo original, si bien sus actores atribuyen ese mismo entrecomillado a Hall y Murphy. Lacalle, no.

Lacalle ha basado parte de su defensa pública respecto a la tesis en la cantidad de notas al pie de página que contiene. En este extracto de apenas seis páginas son 12 notas las que se incluyen. Si bien, 10 de ellas ya aparecían en el texto original —que tenía 17—, incluyendo acotaciones que hacen los dos autores de Chicago. En lo que respecta a las otras dos, una es una explicación del significado de CEO —chief executive officer— y la otra es una información que Lacalle extrae del cuerpo del texto original para convertirlo en una nota. Esta es una tónica general de todo el primer capítulo de la tesis, donde la gran mayoría de las notas proceden de los textos a los que se copia.

Este medio contactó por WhatsApp con Daniel Lacalle, quien aseguró sobre este asunto que “no se ajusta a la verdad” y que el texto está “perfectamente citado y referenciado”. Si bien, Lacalle se remite al texto de ‘Theory of the firm: managerial behaviour, agency cost and ownership structure’, de Michael Jensen y William Meckling y no valora el de Delves y Patrick por el que se le preguntó. El economista sostiene en cualquier caso que “el marco teórico es por definición un resumen de trabajos de autores anteriores” e insiste en las acciones legales que ha iniciado contra este medio.

Esta nueva irregularidad por parte de Lacalle se suma a las que ya ha ido detallando este diario y que se centran, en especial, en el primer capítulo de la tesis. Este trabajo realizado en la Universidad Católica de Valencia, centro privado de la ciudad, sirvió al economista para obtener el título de doctor. Sin embargo, distintos expertos y académicos han apreciado errores de calado en aspectos como la ausencia de la correcta atribución de los textos, la copia de tablas, gráficos o ecuaciones. La comparación entre los textos originales y la tesis ha evidenciado distintos errores en la traducción o en la transcripción de las fórmulas que dejan sin significado sus expresiones matemáticas.