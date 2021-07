Maduro acusa a unos diez "actores económicos" de "perturbar" los precios

Caracas, 29 jul (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que hay entre 8 y 10 "actores económicos que están detrás de las perturbaciones" en los precios y en la cotización de la moneda nacional, el bolívar soberano.

"Tenemos identificados ahora el mapa de los ocho o diez actores económicos que están detrás de las perturbaciones que ha habido en el mes de julio ;los tenemos muy bien identificados con nombre y apellidos, los actores económicos que perturban los precios, el valor real de la moneda", dijo en un acto de Gobierno transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Subrayó que esa decena de "actores económicos" ya están identificados y "son parte de un plan", si bien subrayó que tienen "más capacidades para neutralizarlos".

"He dado las órdenes de los que llamen a botón (al orden) uno a uno, no importa el apellido que tengan porque algunos creen que tienen apellidos intocables, no hay intocables en la oligarquía de Venezuela", advirtió.

Finalmente, el gobernante aseguró que en Venezuela existe una "guerra económica inducida".

El precio del dólar en el mercado paralelo de Venezuela, referencia para la mayoría de los negocios en el país, superó el viernes pasado la barrera de los 4 millones de bolívares soberanos por cada unidad de la divisa estadounidense.

Según el portal "Monitor Dólar Venezuela", que hace un promedio de las distintas casas de cambio, el dólar se comenzó a vender a 4.030.938,71 bolívares soberanos, lo que supone un incremento del 0,48 % con respecto a la última cotización.

Este jueves, según ese mismo portal, la divisa estadounidense cerró en 4.155.834,64 de bolívares, lo que supone un incremento del 1,20 % con respecto a la última cotización.

En noviembre de 2015, entró en vigor en Venezula la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ).

Esta ley abarca el precio de máximo de venta de los productos, el margen de beneficios que se puede obtener por la venta de bienes o servicios -20 % para importadores y 30 % para productores nacionales-, el marcaje físico del precio de los productos y el sistema para determinar los precios de esos bienes o servicios.

Venezuela se encuentra en su cuarto año de hiperinflación y su séptimo año de recesión, con una dolarización desde 2019.

De acuerdo a las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima para Venezuela una inflación del 5.500 % al cierre de 2021.