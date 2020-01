Los nuevos negocios de la banca ya rentan: el 6% de los 1.705 millones de beneficios de CaixaBank son de vender móviles, alarmas y rentings

Los pocos márgenes obtenidos por la banca por los tipos de interés negativos promovidos por el Banco Central Europeo (BCE) y la difícil introducción de las comisiones una industria con una competencia salvaje ha movido al sector bancario a buscarse la vida en negocios que no le son -o le eran- propios. Además, la entrada de otros agentes tecnológicos ajenos a las finanzas ha hecho que urja todavía más esta transformación. Lo saben los clientes de las entidadades que han visto como desde sus bancos les bombardeam cada vez más con ofertas para comprar móviles, televisores, neveras y hasta rentings de automóviles.

CaixaBank es una de las entidades que ha tenido una política más activa, en algunos casos agresiva, para captar nuevos negocios financieros promoviendo la compra de electrodomésticos y hasta alarmas. En 2019, según ha explicado el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar en la presentación de resultados, este negocio ajeno a su core capital les ha reportado 100 millones de euros de margen. Un 5,8% de los 1.705 millones que el banco ganó el pasado ejercicio. "Una contribución significativa y un margen que esperamos mantener", ha dicho Gortázar.

El presidente Jordi Gual ha explicado respecto a la entrada de nuevos actores que trabajan en la implementación del negocio de los datos. Sobre la entrada de las grandes tecnológicas como Google o Facebook en el negocio financiero, Gual ha dicho que desde la entidad inciden "en pedir a las instituciones reguladoras un tratamiento equilibrado". "Un terreno de juego equilibrado para jugar todos igual. Si es así estamos preparados para esa competencia", ha defendido.

Desde CaixaBank han mostrado su satisfacción porque se haya configurado Gobierno en España y no les preocupa que sea de coalición. "Es bueno que tengamos un nuevo Gobierno. Un gobierno de coalición es un patrón que se sigue en toda Europa", ha respondido Jordi Gual a preguntas de los periodistas. Sobre las políticas económicas que pueda desarrollar el Ejecutivo del PSOE y Podemos, el presidente de CaixaBank ha pedido "una legislación que promueva la actividad económica". "Es bueno que la Comisión Europea mantenga la vigilancia en esa senda de consolidación fiscal. El FMI ha dicho que las políticas sociales que haga el Gobierno sean eficientes y lleguen a los más necesitados. Combinar eficiencia y equidad es importante".

Respecto al ERE que el banco ha aplicado en 2019 y al que achacan haber reducido un 14 % los beneficios, Gortázar ha explicado que en 2020 se acabarán de cerrar las últimas salidas en el área de Barcelona, que no se había visto afectada. Sobre las salidas que ha tenido la empresa desde 2014 -tras la crisis financiera y la compra de Banco de Valencia-, el consejero delegado las ha cifrado en alrededor de 5.000 personas.

A estos despidos y prejubilaciones por el cambio de modelo en la banca y pese a los beneficios recurrentes, Gortázar ha asegurado que en los mismos años han contratado a "2.000 personas jóvenes". "Estamos rejuveneciendo y renovando la plantilla. Hemos definido 9.000 nuevos puestos de trabajo. Esto es una organización muy viva", ha argumentado, al tiempo que ha anunciado que este años no esperan más salidas más allá de las pactadas en el ERE, para el que han dedicado casi 700 millones de euros.

Respecto a la previsión de tipos de interés, principal quebradero de cabeza de todo el sector bancario, Gortázar ha asegurado que no se esperan cambio hasta 2021 y que hanta 2024 prevén que "no salgan de negativos". En ese sentido han contestado que no harán pagar a los particulares por tener depósitos, pero ya cobran a las grandes cuentas. Los seguros de Adeslas han vuelto a dar buenas noticias a las entidad.