Los presupuestos llegarán al Congreso el lunes 14 de enero

Los Presupuestos Generales del Estado para 2019 llegarán al Congreso el lunes 14 de enero a primera hora de la mañana. Así se ha informado en la Mesa de la Cámara Baja. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, registrará las cuentas públicas el lunes siguiente a su aprobación en el Consejo de Ministros de este viernes.

Pedro Sánchez cambió de opinión con respecto a la presentación de los presupuestos sin tener amarrados los apoyos para que salgan adelante tras el batacazo del PSOE en Andalucía como forma para retratar a las formaciones independentistas. El presidente aseguró entonces que el Gobierno los aprobaría en el mes de enero y lo hará en la primera reunión del gabinete.

Montero llevará las cuentas al Congreso el primer día hábil tras el visto bueno del Consejo de Ministros. Fuentes parlamentarias explican que en otras ocasiones el Gobierno los ha llevado un martes para dejar el primer día laborable para llevar a cabo los últimos retoques antes de que comience la andadura para su aprobación en las Cortes.

Hasta ahora se conocen los puntos nucleares de los presupuestos pactados por Sánchez y Pablo Iglesias, pero no la letra pequeña. El lunes, con su registro en el Parlamento, se conocerán todas las partidas así como las inversiones territorializadas, que son las bazas que usarán los socialistas para reclamar el apoyo de las fuerzas nacionalistas.

Sánchez confía en sortear el primer examen de las cuentas: la superación de las enmiendas a la totalidad. En el Gobierno dan por hecho que PP y Ciudadanos la presentarán, pero no saben qué harán las fuerzas independentistas, que aún no lo han decidido pero no lo descartan, tal y como reconoce Gabriel Rufián en una entrevista en eldiario.es.

La irrupción de Vox da esperanzas al Gobierno para que salgan finalmente adelante las cuentas porque consideran que la amenaza de su llegada al Congreso puede mover a los independentistas de su 'no' actual en la línea de lo que expresó la exconsellera Dolors Bassa desde la cárcel. "No podemos dejar caer a Pedro Sánchez", dijo la política independentista: "La alternativa sería mucho peor con el PP, Ciudadanos y la extrema derecha", expresó en una entrevista en RAC 1.

A lo que está determinado el PSOE es a usar la tramitación de los presupuestos como argumentario electoral ante los comicios del 26 de mayo. Sánchez inaugurará una campaña este fin de semana explicativa de las cuentas "sociales" y los socialistas la reeditarán por todos los territorios para dar a conocer el proyecto que consideran mejora sustantivamente las cuentas de Mariano Rajoy en materia social pero también de financiación autonómica.